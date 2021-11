Superbike-WM auf Lombok: Reis wichtiger als Tickets

Die Bauarbeiten auf dem neuen Mandalika Street Circuit befinden sich auf der Zielgeraden. Ob die Tribünen beim Meeting der Superbike-WM 2021 am 20./20. Novemer gut gefüllt sein werden, ist fraglich.

Die Begeisterung für Motorradsport ist in Indonesien riesig. 25.000 Tickets werden für das Saisonfinale der Superbike-WM 2021 auf der Insel Lombok in Indonesien angeboten. Der erste Weltmeisterschaftslauf auf dem einzigartigen Mandalika Street Circuit soll vor einer würdigen Kulisse stattfinden.



Doch nur doppelt geimpfte erhalten Zugang, einen aktuellen und negativen PCR-Test müssen Ticketinhaber außerdem vorlegen. In Indonesien sind Anfang November 38 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft.

Ein weiteres Argument, das gegen volle Tribünen spricht, sind die Eintrittspreise.



Dazu muss man wissen: Lombok ist landwirtschaftslich geprägt, die Bevölkerung besteht überwiegend aus Landwirten und einfachen Arbeitern. Durch das Mandalika-Projekt soll der Tourismus angekurbelt werden, der Geld und Arbeitsplätze auf die Insel bringt.



Das günstigste Wochenendticket kostet umgerechnet ca. 50 Euro – der Mindestlohn beträgt 204 Euro im Monat! Die Eintrittspreise für den Rennsonntag beginnen bei 25 Euro. Was für Europäer nach einem Schnäppchen klingt, ist für ein Durchschnittsfamilie in Indonesien ein Vermögen.

Interesse an der Superbike-WM ist jedoch vorhanden, wie das indonesische Magazin Kompas berichtet. Einwohnern pilgern förmlich zur Rennstrecke, um den Baufortschritt zu verfolgen.



«Für das Geld kaufe ich besser Reis, mit dem ich meine Familie einen Monat lang ernähren kann, anstatt ein Ticket», bedauerte ein von Kompas befragter Einheimischer. «Wir können das Rennen im TV verfolgen. Aber ich hoffe, dass die Eintrittspreise in Zukunft gesenkt werden, damit sie auch für uns erschwinglich sind – vielleicht 200.000 300.0000 Rupiah (ca. 12-18 Euro).»