Nur Unterschrift fehlt: Cresson und Pedercini einig

In seiner ersten vollen Superbike-Saison hat sich Loris Cresson nicht mit Ruhm bekleckert. Für 2022 hat der Belgier dennoch einen unterschriftsreifen Vertrag mit Pedercini Kawasaki vorliegen.

Loris Cresson bot sich Pedercini Kawasaki beim Saisonfinale der Superbike-WM 2020 in Estoril als Ersatz für den verletzten Sandro Cortese an. Der Belgier war bis dahin mit bescheidenem Erfolg für das Team Toth in der Supersport-WM aktiv.

In der Superbike-WM 2021 fährt der 23-Jährige eine aktuelle ZX-10RR, schaffte es aber nur in Assen (Lauf 1) als 13. in die Punkteränge, was aber auch sieben Ausfällen geschuldet war. Vor dem Saisonfinale in Indonesien hat Cresson drei WM-Punkte eingefahren, nur die Gaststarter Andrea Mantovani und Luke Mossey haben einen Punkt weniger.



Doch Cresson hat treue Sponsoren in der Hinterhand, die ihm eine zweite Saison in der Top-Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft ermöglichen. Der aus Braine-l'Alleud französischsprachigen Provinz Wallonisch-Brabant stammende Belgier ist sich mit Teamchef Lucio Pedercini einig: Der Vertrag ist aufgesetzt und muss von den Parteien nur noch unterschrieben werden.

Wie in dieser Saison plant Pedercini auch für die Superbike-WM 2022 mit einem zweiten Motorrad.

Team- und Fahrerliste Superbike-WM 2022:



Aruba.it Ducati: Michael Rinaldi (I), Alvaro Bautista (E)

Barni Ducati: Luca Bernardi (I)

Motocorsa Ducati: Axel Bassani (I)

Go Eleven Ducati: Philipp Öttl (D)



Honda Racing Corporation: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)

MIE Honda: Tati Mercado (RA), Hafizh Syahrin (MAL)



BMW Motorrad: Michael van der Mark (NL), Scott Redding (GB)

Bonovo action BMW: Eugene Laverty (IRL), Loris Baz (F)



Kawasaki: Jonathan Rea (GB), Alex Lowes (GB)

Puccetti Kawasaki: Lucas Mahias (F)

Orelac VerdNatura Kawasaki: Vinales?

Outdo Pedercini Kawasaki: Loris Cresson (B), ?



Pata Yamaha: Toprak Razgatlioglu (TR), Andrea Locatelli (I)

GRT Yamaha: Kohta Nozane (J), Garrett Gerloff (USA)

Gil Motor Sport Yamaha: Christophe Ponsson (F)



FETT = bestätigt