Puccetti Kawasaki für die SBK-WM 2022 komplett

Das italienische Kawasaki-Team Puccetti Racing wird 2022 in der seriennahen Weltmeisterschaft erneut mit einem Superbike und zwei Supersport-Motorrädern antreten. Deren Piloten stehen bereits fest.

Bei Puccetti Racing gab es für die kommende Saison von Anfang an nur wenige Fragezeichen. Einzig ob Philipp Öttl ein weiteres Jahr in der Supersport-WM mit dem italienischen Team verbringen würde, verhinderte die frühzeitige Bestätigung der Piloten.

Seit einer Woche wissen wir: Der Bayer steigt mit Go Eleven Ducati in die Superbike-WM 2022 auf. «Ich wünsche Philipp, mit dem wir zwei sehr wichtige Saisons verbracht haben, aufrichtig viel Glück. Ich wünsche ihm viel Erfolg bei der Fortsetzung seiner Karriere», kommentierte Puccetti den Abschied des aktuellen WM-Fünften.



Als Nachfolger wurde Moto2-Pilot Yari Montella verpflichtet. Der 18-jährige Can Öncü ist ohnehin mit einem mehrjährigen Vertrag ausgestattet.

Eher nebenbei bestätigte Teamchef Manuel Puccetti Lucas Mahias für die Superbike-WM. Der Franzose mit dem großen Kämpferherz absolviert 2021 seine Rookie-Saison und wurde nach einer Serie von Stürzen und Verletzungen vom Team nach Jerez für den Rest der Saison aus dem Verkehr gezogen.



Unter gewissen Voraussetzungen kann sich Puccetti vorstellen, ein zweites Motorrad mit Tito Rabat einzusetzen. Für eine zweite ZX-10RR müsste Rabat etwas zum Budget beitragen. Der Juwelierssohn hatte dies bisher aber grundsätzlich ausgeschlossen. Nach einem erfreulichen Saisonfinale auf der Insel Lombok/Indonesien könnte aber auch Rabat noch einmal ins Grübeln kommen.