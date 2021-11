Holt Chaz Davies (34) auf Lombok sein 100. Podium?

Nur fünf Piloten haben in der Geschichte der Superbike-WM die Marke von einhundert Podestplätzen erreicht. Beim Saisonfinale auf der Insel Lombok will Chaz Davies seine letzte Chance nutzen.

Wenn die Superbike-WM am 20./21. November den neuen Mandalika Street Circuit in Indonesien einweiht, ist es gleichzeitig die Abschiedsvorstellung von Chaz Davies. Der von Verletzungen geplagte 34-Jährige gab am 23. September seinen Rücktritt zum Saisonende bekannt.



Den Anfang vom Ende der glanzvollen Karriere von Chaz Davies erlebten wir vergangenen Herbst in Estoril. Damals wurde dem Waliser von Ducati mitgeteilt, dass er seinen Platz im Aruba-Werksteam für 2021 an den neun Jahre jüngeren Michael Ruben Rinaldi abtreten muss.



Dank der Unterstützung von Sponsor Aruba und Feel Racing kam Davies Ende November im Team Go Eleven Ducati unter und pilotiert dort dieses Jahr eine dritte Werks-Panigale. Doch seine Saison ist von Verletzungen durchzogen, Chaz schaffte es nur einmal als Zweiter in Estoril aufs Podium und lediglich fünfmal in die Top-5. Derzeit liegt er mit 131 Punkten auf dem 13. WM-Rang. Die Events in Jerez und Portimao verpasst er wegen zwei gebrochener Rippen und Prellungen am ganzen Körper und wurde von Loris Baz ersetzt, nachdem er in Barcelona von Lucas Mahias abgeschossen wurde.

Davies stieg als Supersport-Weltmeister mit seinem Team in die Superbike-WM 2012 auf. Bereits in seiner ersten Saison fuhr er mit einer Aprilia RSV4 beim Meeting in Aragón im zweiten Rennen als Dritter erstmals auf das Podium, seinen ersten Laufsieg ließ der Waliser in Lauf 2 seinen ersten Laufsieg folgen. Insgesamt brauste der Rookie vier Mal in den Top-3 über den Zielstrich.



Viele weitere Podestplätze folgten. Mit dem Wechsel zu BMW für die SBK-WM 2013 steigerte sich Davies auf drei Siege und sechs Podestplätze, nach nur einer Saison folgte der erneute Wechsel zu Ducati. Mit dem italienischen Hersteller ist der mittlerweile 34-Jährige noch heute verbunden. Drei Vizeweltmeisterschaften (2015, 2017, 2018), 29 Siege und 90 Podestplätze hat er mit verschiedenen Ducati-Modellen eingefahren.

Vor seinem letzten Rennwochenende steht der Waliser bei 99 Podestplätzen und steht unmittelbar vor dem Meilenstein von 100 Podiumsbesuchen. Sollte dem Ducati-Piloten auf Lombok ein Top-3-Ergebnis gelingen, befände er sich damit in einer elitären Gesellschaft. Angeführt von Rekordweltmeister Jonathan Rea (191), haben nur Troy Corser (130), Noriyuki Haga (116), Tom Sykes (112) und Carl Fogarty (109) einhundert und mehr Top-3-Ergebnisse eingefahren.



Die Tatsache, dass drei der sechs ‹100er-Piloten› noch aktiv sind, zeigt, wie hochkarätig die Superbike-WM aktuell ist.



Als herausragend erwies sich Davies im MotorLand Aragón, wo er nicht nur sieben Siege feierte, sondern auch 15 Podestplätze einfahren konnte.