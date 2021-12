SBK-Test Jerez: Kawasaki pausiert, BMW vor Honda

Am zweiten von drei Testtagen auf dem Circuito de Jerez sind lediglich sechs Superbike-Piloten unterwegs, Kawasaki setzt am Donnerstag aus. Um 14.45 Uhr liegt Scott Redding vor seinem BMW-Kollegen Michael van der Mark.

In der ersten Stunde am Donnerstagmorgen gingen nur die BMW-Piloten Scott Redding, Loris Baz und Eugene Laverty auf die Strecke. Redding war bereits nach vier Runden um 6/10 sec schneller als am Mittwoch und fuhr 1:40,154 min.



Schnellster am Mittwoch war Rekordchampion Jonathan Rea (Kawasaki) in 1:39,561 min, die schnellste Rennrunde auf dem Circuito de Jerez fuhr Alvaro Bautista (Ducati) 2019 im Sprintrennen mit dem weichen SCX-Hinterreifen in 1:39,004 min.

Nach 11 Uhr gesellten sich auch Michael van der Mark (BMW) und die neuen Honda-Werksfahrer Iker Lecuona und Xavi Vierge hinzu. Das Kawasaki-Duo Johnny Rea und Alex Lowes pausiert am Donnerstag, plant aber den ganzen Freitag zu fahren.



Reddings Bestzeit vom Morgen wurde bis 14.45 Uhr von niemandem unterboten, der Engländer liegt derzeit 0,248 sec vor seinem BMW-Teamkollegen Michael van der Mark und 0,276 sec vor Lecuona auf der Honda Fireblade.

Zeiten Superbike-WM Jerez-Test, Donnerstag, Stand 14.45 Uhr:

1. Scott Redding (GB), BMW, 1:40,154 min

2. Michael van der Mark (NL), 1:40,402

3. Iker Lecuona (E), Honda, 1:40,430

4. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:40,551

5. Xavi Vierge (E), Honda, 1:40,652

6. Loris Baz (F), BMW, 1:40,972

Zeiten Superbike-WM Jerez-Test, Mittwoch (15. Dezember):

1. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:39,561 min

2. Michael van der Mark (NL), 1:40,161

3. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:40,454

4. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:40,612

5. Iker Lecuona (E), Honda, 1:40,621

6. Scott Redding (GB), BMW, 1:40,701

7. Xavi Vierge (E), Honda, 1:40,745

8. Loris Baz (F), BMW, 1:41,135