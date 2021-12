Jerez-Test: Loris Baz (BMW) hatte Feuer am Hintern

Auch wenn BMW in der Superbike-WM noch nicht das Potenzial für regelmäßige Spitzenplatzierungen hat, spektakulärer als die M1000RR ist aber kein anderes Motorrad auf der Rennstrecke.

Mit einem Sieg und drei Podestplätzen war Michael van der Mark in der Superbike-WM 2021 bester BMW-Pilot. Für die neue Saison intensiviert der bayerische Hersteller noch einmal sein Engagement und rüstet zwei Teams gleichwertig aus. Dazu hat man mit dem Niederländer und Neuzugang Scott Redding bei BMW Motorrad sowie Eugene Laverty und Loris Baz bei Bonovo action BMW vier fahrerische Schwergewichte am Start.

Beim einzigen Wintertest 2021 in Jerez von Mittwoch bis Freitag letzter Woche nahm Baz erstmals auf seinem neuen Arbeitsgerät Platz. Der schlaksige Franzose spulte an allen Testtagen unermüdlich Runden ab. Dabei gelang ein Schnappschuss, für den hauptsächlich die BMW bekannt ist: Mit einer gewaltigen Stichflamme aus dem Endtopf!



«Jetzt weiß ich, woher der Spruch ‹Feuer am Arsch› kommt», scherzte der 28-Jährige in einem Facebook-Post. «An drei Tagen bin ich 220 Runden gefahren. Wir arbeiteten hart und machen Fortschritte.»

Nicht weniger fleißig sein nordirischer Teamkollege: Bonovo action gab für Laverty 209 Runden an, für Baz 214 Runden. Ein Superbike-Lauf in Jerez geht über 20 Runden. Die beiden BMW-Piloten haben also jeweils über zehn Renndistanzen zurückgelegt.

Kombinierte Zeitenliste SBK-Test Jerez (15.–17. Dezember):

1. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:38,831 min

2. Michael van der Mark (NL), BMW, 1:39,788

3. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:39,865

4. Scott Redding (GB), BMW, 1:39,909

5. Loris Baz (F), BMW, 1:40,125

6. Xavier Vierge (E), Honda, 1:40,228

7. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:40,397

8. Iker Lecuona (E), Honda, 1:40,430

Zeiten Superbike-Test Jerez, Freitag (17. Dezember):

1. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:38,831 min

2. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:39,865

3. Loris Baz (F), BMW, 1:40,125

4. Michael van der Mark (NL), BMW, 1:40,219

5. Xavier Vierge (E), Honda, 1:40,228

6. Scott Redding (GB), BMW, 1:40,292

7. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:40,397

Zeiten Superbike-Test Jerez, Donnerstag (16. Dezember):

1. Michael van der Mark (NL), BMW, 1:39,788 min

2. Scott Redding (GB), BMW, 1:39,909

3. Xavier Vierge (E), Honda, 1:40,313

4. Iker Lecuona (E), Honda, 1:40,430

5. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:40,483

6. Loris Baz (F), BMW, 1:40,797

Zeiten Superbike-Test Jerez, Mittwoch (15. Dezember):

1. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:39,561 min

2. Michael van der Mark (NL), BMW, 1:40,161

3. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:40,454

4. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:40,612

5. Iker Lecuona (E), Honda, 1:40,621

6. Scott Redding (GB), BMW, 1:40,701

7. Xavier Vierge (E), Honda, 1:40,745

8. Loris Baz (F), BMW, 1:41,135