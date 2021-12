Bonovo-Chef Jürgen Röder überzeugt: «Ein Glücksgriff»

Drei Tage testete das deutsche BMW-Team Bonovo action auf dem Circuito de Jerez. Eigentümer Jürgen Röder betont, dass sie mit Loris Baz und Eugene Laverty für die Superbike-WM 2022 gut aufgestellt sind.

Seit August 2021 gab es intensive Bemühungen, das Team Bonovo action nach dem Premierenjahr mit Jonas Folger für die Superbike-WM 2022 von einem auf zwei Fahrer aufzustocken. Am 22. Oktober wurden der Nordire Eugene Laverty und der Franzose Loris Baz offiziell als Fahrerduo vorgestellt, vergangenen Mittwoch hatten sie in Jerez das Roll-out mit der BMM M1000RR.

«Wir sind mit dem dreitägigen Test sehr zufrieden», urteilte Teameigentümer Jürgen Röder. «Wir konnten sehr viel probieren und haben dafür sehr viele neue Teile von BMW bekommen. Mit Loris Baz und Eugene Laverty konnten wir hervorragende Zeiten erzielen. Loris, der zum ersten Mal auf dem Motorrad saß, hat sich stark verbessert und lag am Freitag sogar an dritter Position. Eugene ist permanent am Probieren, testet neue Teile und neue Reifen. Obwohl man nach dem ersten Test im Dezember noch keine definitive Aussage treffen kann, können wir als Bonovo action BMW Racing Team jetzt schon sagen, dass wir mit beiden Fahrern auf unseren Motorrädern einen Glücksgriff getätigt haben – nicht zuletzt dank BMW.»

«Ich denke, wir können im nächsten Jahr dauerhaft mit beiden Fahrern in die Top-10 fahren, was unser Ziel sein sollte», ergänzte der Hesse. «Ich freue mich bereits auf die nächsten Testfahrten. BMW macht momentan riesige Schritte und ich bin überzeugt, dass sie 2022 mit neuen Details bereitstehen, die uns dann helfen, das Motorrad in seiner Gesamtheit noch weiter nach vorne zu bringen. Wir haben bei diesem ersten Test schon gesehen, dass die Neuentwicklungen von BMW super sind. Von den Fahrern über jedes einzelne Teammitglied bis hin zum Teamchef und Teameigner sind wir alle sehr zufrieden.»

«Das war das erste Mal, dass wir mit dem großen Team an der Rennstrecke waren», sagte Teamchef Michael Galinski. «An dieser Stelle geht ein großes Dankeschön an Jürgen Röder, der es möglich gemacht hat, dass wir jetzt als Team mit zwei Fahrern antreten können. Es sind viele neue Leute dabei, auch die Fahrer sind für uns teilweise neu. Loris ist bereits für unser Team gefahren und Eugene kenne ich auch schon recht lange. Beide haben beim Test einen super Job gemacht. Aber nicht nur das, mir war wichtig, dass wir uns mit den neuen Leuten als Team zusammenfinden und aufeinander einspielen. Das hat sehr gut geklappt. Auch die Zusammenarbeit mit SMR funktioniert sehr gut. Es gibt immer viele Dinge zum Probieren, und wenn die Zeit ist, teilen wir uns das auf. Der Test war in allen Aspekten positiv, wir sind auch mit den Rundenzeiten zufrieden, müssen allerdings noch einiges finden und haben definitiv noch Arbeit vor uns.»

Kombinierte Zeitenliste SBK-Test Jerez (15.–17. Dezember):

1. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:38,831 min

2. Michael van der Mark (NL), BMW, 1:39,788

3. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:39,865

4. Scott Redding (GB), BMW, 1:39,909

5. Loris Baz (F), BMW, 1:40,125

6. Xavier Vierge (E), Honda, 1:40,228

7. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:40,397

8. Iker Lecuona (E), Honda, 1:40,430

Zeiten Superbike-Test Jerez, Freitag (17. Dezember):

1. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:38,831 min

2. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:39,865

3. Loris Baz (F), BMW, 1:40,125

4. Michael van der Mark (NL), BMW, 1:40,219

5. Xavier Vierge (E), Honda, 1:40,228

6. Scott Redding (GB), BMW, 1:40,292

7. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:40,397

Zeiten Superbike-Test Jerez, Donnerstag (16. Dezember):

1. Michael van der Mark (NL), BMW, 1:39,788 min

2. Scott Redding (GB), BMW, 1:39,909

3. Xavier Vierge (E), Honda, 1:40,313

4. Iker Lecuona (E), Honda, 1:40,430

5. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:40,483

6. Loris Baz (F), BMW, 1:40,797

Zeiten Superbike-Test Jerez, Mittwoch (15. Dezember):

1. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:39,561 min

2. Michael van der Mark (NL), BMW, 1:40,161

3. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:40,454

4. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:40,612

5. Iker Lecuona (E), Honda, 1:40,621

6. Scott Redding (GB), BMW, 1:40,701

7. Xavier Vierge (E), Honda, 1:40,745

8. Loris Baz (F), BMW, 1:41,135