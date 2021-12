Iker Lecuona ließ Honda-Lederkombi im Krankenhaus

Noch bevor sein Job als Honda-Werkspilot in der Superbike-WM 2022 so richtig begonnen hat, musste sich Iker Lecuano nach seinem Teststurz in Jerez auf den OP-Tisch begeben.

Nach zwei Jahren mit Tech3-KTM in der MotoGP wechselt Iker Lecuona für die Saison 2022 zum Team der Honda Racing Corporation im Paddock der Superbike-WM. Beim dreitägigen Jerez-Test (15.-17. Dezember) sollte der Spanier sein neues Arbeitsgerät, die CBR1000RR-R kennenlernen, stürzte aber am zweiten Tag und brach sich dabei den kleinen Finger der linken Hand.



«Ich war sehr zufrieden mit der ersten Kontaktaufnahme mit dem Motorrad und dem Team, es gibt aber noch viel zu lernen», sagte Lecuona nach dem abrupten Testende. «Ich musste den ersten Test mit CBR1000RR-R nach einem Sturz in Kurve 12 beenden, bei dem ich mir den kleinen Finger gebrochen habe.»

Statt den Finger zu schienen, entschied sich Lecuona zur Operation und begab sich diese Woche in IMED Krankenhaus in Valencia. Diese Klinik wird regelmäßig von Rennfahrern verschiedener Serien aufgesucht. Der 21-Jährige übergab seinem Operateur Dr. Eduardo Alepuz eine signierte Honda-Lederkombi als Andenken.



Nach 26 Stürzen in der MotoGP 2021 besteht aber eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sich Lecuano und sein Arzt bald wiedersehen.



«Vielen herzlichen Dank an das IMED Valencia – besonders an Dr. Eduardo Alepuz und sein Team für die immer wieder hervorragende Behandlung», meinte Lecuona zum Abschied.

Nun hat Lecuona ausreichend Zeit zur Erholung. Der nächste Wintertest von Honda findet voraussichtlich erst im Februar statt. Die Superbike-WM 2022 beginnt Anfang April im MotorLand Aragón.