Iker Lecuona musste ins Krankenhaus: Test beendet

Der Spanier Iker Lecuona wird seine Sturzanfälligkeit auch auf dem Superbike nicht los. Am zweiten Tag des Jerez-Tests rutschte der Honda-Werksfahrer in Kurve 12 aus und brach sich den kleinen Finger der linken Hand.

Die MotoGP-WM 2021 beendete Iker Lecuona als Sturzkönig, 26 Mal wurde der Tech3-Pilot unfreiwillig von seiner KTM RC16 getrennt. Damit löste der 21-Jährige Johann Zarco ab, der Franzose hatte diesen ungeliebten Titel in den beiden Jahren zuvor eingeheimst.



Lecuona war ordentlich in den dreitägigen Jerez-Test gestartet, bei seinem Roll-out mit dem Honda-Superbike am Mittwoch verlor er nur eine Sekunde auf die überragende Bestzeit von Rekordchampion Jonathan Rea (Kawasaki).

Am Donnerstagvormittag dreht der Spanier 23 Runden, hatte dann aber in Kurve 12 einen Ausrutscher. Lecuona schlug sich die linke Hand an und brach sich den kleinen Finger. Er wurde ins Medical Center an der Rennstrecke gebracht und anschließend für eine umfassende Untersuchung ins Krankenhaus nach Jerez. Schwerwiegende Verletzungen können ausgeschlossen werden, aufgrund des Fingerbruchs muss der Superbike-Newcomer aber auf den dritten und letzten Testtag am Freitag verzichten. In den kommenden Tagen muss Iker wegen seinem Finger erneut beim Arzt vorstellig werden.

Zeiten Superbike-Test Jerez, Donnerstag (16. Dezember):

1. Michael van der Mark (NL), 1:39,788 min

2. Scott Redding (GB), BMW, 1:39,909

3. Xavier Vierge (E), Honda, 1:40,313

4. Iker Lecuona (E), Honda, 1:40,430

5. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:40,483

6. Loris Baz (F), BMW, 1:40,797

Zeiten Superbike-Test Jerez, Mittwoch (15. Dezember):

1. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:39,561 min

2. Michael van der Mark (NL), 1:40,161

3. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:40,454

4. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:40,612

5. Iker Lecuona (E), Honda, 1:40,621

6. Scott Redding (GB), BMW, 1:40,701

7. Xavier Vierge (E), Honda, 1:40,745

8. Loris Baz (F), BMW, 1:41,135