So will Jonathan Rea den SBK-WM-Titel zurückgewinnen

Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu hat im vergangenen Jahr bewiesen, dass Jonathan Rea kein Abonnement auf den Gewinn der Superbike-WM hat. In diesem Jahr will der Kawasaki-Star das Gegenteil beweisen.

Die Superbike-WM 2021 war eine großartige Saison, vergleichbar nur mit 2002, als beim Saisonfinale in Imola Colin Edwards (Honda) und Troy Bayliss (Ducati) um den Titel kämpften. Im vergangenen Jahr waren es auf dem neuen Mandalika Circuit/Indonesien Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Jonathan Rea (Kawasaki), die die Superbike-Fans mit ihrem Können verwöhnten.

Als Weltmeister beendete der Türke die Saison und beendete damit auch die Serie von sechs WM-Titeln des Kawasaki-Piloten in Folge. Die Niederlage half Jonathan Rea, sich in der Winterpause auf sich selbst zu konzentrieren. Nicht mehr der Gejagte, sondern der Jäger zu sein, kann auch ein Vorteil sein.



«2021 ein herausforderndes Jahr, aber wenn ich zurückblicke, war es auch ein Jahr, das Spaß gemacht hat», versicherte Rea bei WorldSBK. «Ich habe die Saison wirklich genossen, weil ich viel gelernt habe. Ich war immer schnell und habe immer alles gegeben – die Kämpfe in den Rennen waren unglaublich. Für 2022 ist mein Ziel, weniger Fehler zu machen. Wie können wir das erreichen? Wir müssen das technische Paket des Motorrads verbessern. Die ersten Eindrücke bisher sind, dass unser Motorrad am Limit benutzerfreundlicher ist.»

Rea analysierte nach dem Saisonfinale, welchen Anteil er selbst an der Niederlage hatte.



«Das war letztes Jahr hin und wieder mein größter Fehler: Ich habe auf die anderen geschaut. Ich hatte negative Gedanken im Kopf, etwa wie ‹oh, die sind schnell› oder ‹deren Motorrad ist so schnell›. Aber wir haben selbst ein großartiges Motorrad. Selbst wenn wir Einschränkungen oder Schwierigkeiten haben, kann ich immer noch um den Sieg mitfahren. Darauf muss ich mich konzentrieren und mehr auf mich selbst setzen.»