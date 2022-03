Superbike-WM: Bisher 875 Rennen auf 52 Rennstrecken

Die Superbike-WM 2022 ist bereits die 35. der seriennahen Weltmeisterschaft. Meetings fanden über den Globus verteilt auf 52 verschiedenen Rennstrecken statt.

Die Superbike-WM wurde 1988 gegründet, das erste Meeting fand in Donington Park statt. Die meiste Zeit war aber Italien das Mutterland der seriennahen Weltmeisterschaft. In keinem anderen Land wurden so viele Veranstaltungen durchgeführt, wie in bella Italia.

Das erste Meeting fand 1989 auf Sizilien in Enna-Pergusa statt – es war ein einmaliges Ereignis. Fortan wurde auf legendären Rennstrecken wie Misano, Imola und Monza gefahren. Insgesamt wurden 148 Superbike-Läufe in Italien gestartet und sechs verschiedene Rennstrecken im Land an der Adria besucht.

Seit die Dorna im Herbst 2012 das Ruder der Superbike-WM übernommen hat, holt Spanien in der Statistik mächtig auf. Nach langer Pause wurde 2013 Jerez wieder in den Kalender aufgenommen, 2020 kam Barcelona hinzu, 2022 Navarra. Spanien kommt somit auf sieben Schauplätze und hat damit die Führung hinsichtlich der Streckenvielfalt übernommen.



Mit bisher 100 Rennen steht man aber noch weit hinter Italien zurück.

Betrachtet man die Geschichte der Superbike-Weltmeisterschaft, wird diese ihrem Namen gerecht. Bis 2020 wurden Meetings in 25 Ländern und auf 52 Rennstrecken veranstaltet.