Jonas Folgers neuer Job: Er will Wissen weitergeben

Bereits Ende Januar hatte Jonas Folger den Usern von SPEEDWEEK.com verraten, dass er dieses Jahr keine Rennen fährt und sich auf neue Aufgaben konzentriert. Der Bayer macht gemeinsame Sache mit Jesko Raffin.

«Bezüglich Rennen fahren mache ich dieses Jahr nichts», teilte Jonas Folger Ende Januar mit. «Ich werde trotzdem viel auf Rennstrecken unterwegs sein, man wird mich oft zu sehen bekommen. Ich stehe auch jederzeit als Ersatzfahrer zur Verfügung, wenn sich irgendwo etwas ergibt. Das kann ich mir gut vorstellen. Wenn es passt, nehme ich so etwas gerne in Anspruch.»

Der 5-fache GP-Sieger, Deutsche Meister und Superbike-WM-Pilot baut sich derzeit eine Werkstatt mit Lager und Büro, außerdem wird er zusammen mit der Firma ActionBike sowie seinem langjährigen Rennfahrerkollegen Jesko Raffin Rennstreckentrainings veranstalten.



«Wir bieten exklusive Rennstreckentrainings an und gehen mit euch zusammen auf die Strecke», teilten Folger und Raffin über Social-Media mit. «Im Nachhinein wird es eine genaue Analyse und Auswertung geben, um euch unser ganzes Wissen mit auf den Weg zu geben, damit ihr maximalen Fahrspaß und Erfolg habt.»

Für 2022 stehen bislang 14 Events in Kalender, gefahren wird auf den Strecken in Rijeka, Misano, Cremona, Brünn, Most, Portimao, auf dem Pannonia- und Slovakia-Ring. Anmeldungen und genauere Informationen gibt es bei der Firma ActionBike.