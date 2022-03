Mega-Team Barni Ducati: Fünf Piloten in vier Serien

Am Dienstag präsentierte das italienische Ducati-Team Barni Spark Racing auf dem Misano World Circuit sein Projekt für die Rennsaison 2022. Es reicht von der Superbike-WM bis in die nationale Supersport-Serie.

Das Team von Marco Barnabo ist hierzulande bekannt durch seinen Einsatz in der Superbike-WM. 2017 und 2018 wurde Barni Racing mit Xavi Fores bestes unabhängiges Team und erreichte mehrere Podestplätze.



Parallel war das private Ducati-Team aber auch schon sehr lange in der italienischen Meisterschaft engagiert und gewann dort mit Michele Pirro mehrmals die Superbike-Kategorie. Dazu steigt Barni in diesem Jahr neu in die Supersport-WM ein.

Entsprechend umfassend verlief am Dienstag die Teampräsentation auf dem Misano World Circuit, wo am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche Testfahrten stattfinden.



Im Mittelpunkt steht ohne Zweifel erneut die Superbike-WM, wo Barnabo mit Luca Bernardi einen talentierten Rookie aufbietet. Seinen ersten Test mit der V4R absolvierte der Italiener Anfang Februar ein Portimão seinen ersten Test.



«Nach dem ersten Kontakt mit dem Team beim Test in Portugal muss ich mein Gefühl mit der Ducati Panigale V4RS verbessern», weiß der erst 20-Jährige. «Ich hoffe, dass ich das beim zweitägigen Test in Misano tun kann – es ist meine Heimstrecke. Das Bike sieht klasse aus. Jetzt müssen wir daran arbeiten, es schnell zu fahren.»

Viel Aufmerksamkeit lenkt auch Oli Bayliss auf sich und das Supersport-Projekt. Der Australier fährt seine erste Saison in Europa und wird von seinem Vater, dem dreifachen Superbike-Weltmeister Troy Bayliss, begleitet.



Beim Portimão-Test war der Teenager gestürzt und verletzte sich am Sprunggelenk. Für den anstehenden Test ist er wieder fit.



«Nach der überstandenen Verletzung ist es schön, für die Präsentation in Misano zu sein, aber auch für meinen ersten richtigen Test», sagte Oli. «Hoffentlich bekomme ich mehr Vertrauen in das Motorrad, fahre so viele Runden wie möglich und bin bald bei 100 Prozent.»

Aushängeschild von Barni Ducati in der italienischen Meisterschaft CIV ist einmal mehr Michele Pirro. Mit elf Siegen aus zwölf Rennen dominierte der offizielle MotoGP-Testfahrer von Ducati 2021 die Superbike-Kategorie. Insgesamt ist er fünffacher Champion. Mit dem Tschechen Michal Filla hat der 35-Jährigen in diesem Jahr einen Teamkollegen.



«Wie immer möchte ich Marco Barnabo danken, weil er sein Bestes tut, um mir ein konkurrenzfähiges Motorrad zur Verfügung zu stellen», sagte der Routinier. «Ich danke aber auch allen Sponsoren, die uns bei unseren Projekten unterstützen, wir werden daran arbeiten, ihnen eine erfolgreiche Saison zu bescheren.»

Wie in der Supersport-WM setzt Barni Spark Racing eine weitere Ducati 955 V2 in der italienischen SSP-Kategorie ein, die von Nicholas Spinelli (20) pilotiert wird.