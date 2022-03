Barni Ducati: Neuer Name, neue Fahrer und Farben

Einen Tag bevor Barni Racing mit Luca Bernardi und Oli Bayliss in Misano testen wird, präsentierte das italienische Ducati-Team sein Aufgebot für die Superbike- und Supersport-WM 2022.

Für regelmäßige Leser von SPEEDWEEK.com gab es bei der Teampräsentation von Barni Ducati nicht viel neues zu erfahren. Die Verpflichtung von Luca Bernardi (20) für die Superbike-WM und Oli Bayliss (18) für die Supersport-WM war seit Monaten bekannt.



Beide sind Rookies. Während der San Marinese von der mittleren in die Top-Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft aufsteigt, wechselt der Sohn des dreifachen Weltmeisters Troy Bayliss von der australischen Superbike-Serie in die neue Supersport-WM, in der durch eine Reglementsänderung der Einsatz der Ducati 955 V2 erlaubt ist.

Ebenfalls seit Ende 2021 bekannt war die Umbenennung des Team in Barni Spark Racing. Denn seit zwei Jahren kooperiert Teamchef Marco Barnabo mit dem serbischen Rennteam Spark Racing. Dessen Besitzer ist Miomir Pojic, ein motorsportbegeisteter Unternehmer. Die Italiener bringen in die Kooperation ihr Know-how in das Projekt ein, die Serben das Geld. Deshalb ist Barni in diesem Jahr nicht nur in der Superbike-WM und italienischen Meisterschaft (CIV) aktiv, sondern indirekt auch in der Alpe Adria.

Offen war das Design der Motorräder von Bernardi und Bayliss. Erwartungsgemäß dominiert die Farbe Rot. Auf der Verkleidung ist der Schriftzug von Spark prominent zu sehen, dazu Sticker weiterer Unterstützer wie Bardahl (Schmierstoffe), Flowgen (Windkraft) oder Confido (Tierfutter).



Am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche kehrt Barni Spark Racing in Misano zu Tests auf die Rennstrecke zurück. Oli Bayliss, der sich bei seinem Debüt auf der Supersport-Ducati am 8. Februar in Portimão bei einem Sturz eine Fraktur am oberen Sprunggelenk im rechten Fuß zuzog, kann inzwischen wieder ohne Krücken laufen und wird ebenfalls dabei sein.