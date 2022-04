Nach vier Jahren endlich wieder ‹World Ducati Week›

Die Teilnehmer am Race of Champions 2018

Zum elften Mal findet in Misano die ‹Word Ducati Week› statt. Beim Event vom 22. bis 24. Juli liefern sich die Ducati-Stars aus MotoGP, Superbike- und Supersport-WM auch wieder das ‹Race of Champions›. Ticketverkauf gest

Vier Jahre sind seit der letzten World Ducati Week (WDW) vergangen, die Einschränkungen im Zuge der Coronapandemie machte die geplante Durchführung 2020 und 2021 unmöglich. Die WDW ist eine Mega-Veranstaltung, die in diesem Jahr bereits zum elften Mal stattfindet.



Schauplatz des Events vom 22. bis 24. Juli ist der Misano World Circuit, der an diesen drei Tagen in Rot gefärbt sein wird. Wie immer sind zahlreiche Veranstaltungen und Aktivitäten in Vorbereitung, von Stunts-Shows über Musik und Demo-Fahrten.

Zu den aufregendsten Attraktionen wird ganz sicher wieder das Race of Champions gehören, bei dem die besten Ducati-Piloten auf der Rennstrecke gegeneinander antreten. Zu sehen sind die Helden, die auf den Rennstrecken der Welt in der MotoGP sowie den Superbike- und Supersport-Meisterschaften antreten.



2018 wurde die Panigale V4S im Design der Rennmotorräder eingesetzt, die anschließend meistbietend versteigert wurden.

Die WDW steht jedem offen, auch Fahrern anderer Motorradmarken. Tickets für die Teilnahme sind bereits auf der Ducati-Website erhältlich. Verfügbar ist der ‹Biker-Pass› für Teilnehmer mit Motorrad und der ‹Visitor-Pass› für Beifahrer bzw. Teilnehmer ohne Motorrad.



Beide Pässe ermöglichen den Zugang zu allen öffentlichen Bereichen der Veranstaltung und die kostenlose Teilnahme an zahlreichen Aktivitäten, von Wettbewerben über Gespräche mit Ducati Ingenieuren, Designern und Experten bis hin zu Autogrammstunden mit den Fahrern. Ticketinhaber bekommen außerdem eine Ermäßigung bei Besuch des Ducati-Museums in Borgo Panigale.

Die Eintrittskarten können für einen Tag oder für alle drei Veranstaltungstage erworben werden. Der 3-Tages-Pass ermöglicht darüber hinaus, mit dem eigenen Motorrad auf der Rennstrecke zu fahren, Testfahrten mit den Ducati Modellen zu unternehmen und an den Kursen der Ducati Riding Academy teilzunehmen.



Kostenlos ist der Eintritt für Minderjährige bis 18 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen, für alle Besucher aus außereuropäischen Ländern und für Menschen mit Behinderungen und deren Begleitpersonen. 18- bis 25-Jährige und Ducati-Club-Mitglieder erhalten einen günstigen Sondertarif.