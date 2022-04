Superbike-WM in Assen mit fünf Wildcards und fünf BMW

Auch wenn es aus dem geplanten Gaststart von Tarran Mackenzie bei der Superbike-WM 2022 in Assen nichts wird, sehen wir in jeder Kategorie mindestens einen Wildcard-Piloten.

Tarran Mackenzie plante als aktueller Champion der britischen Superbike-Serie eine Teilnahme am Superbike-Meeting in Assen. Doch der 26-Jährige aus Stirling stürzte beim Vorsaison-Test in Silverstone mit seiner Yamaha R1 schwer und wird frühestens bei seinem Heimrennen in Donington-Park im Rahmen der Weltmeisterschaft zu sehen sein.

Stattdessen sehen wir, wie schon beim Saisonauftakt in Aragón, Gabriel Ruiu auf einer fünften BMW. Technisch ist die M1000RR des Italieners auf dem Stand Saisonende 2021. Der 21-jährige Römer fuhr seine ersten Rennen in der Superbike-WM bereits mit 18, er holte damals im Team Pedercini Kawasaki in San Jan Villicum und Losail in jedem Lauf Punkte.



Ein Fragezeichen steht indes hinter der Teilnahme von BMW-Werkspilot Michael van der Mark. Der Lokalmatador gab sich aber zuversichtlich, dass er den obligatorischen medizinischen Check am Donnerstag bestehen wird. Sollte der 29-Jährige fahren bzw. von SMR Racing ein Ersatzfahrer benannt werden, sind fünf M1000RR in der Startaufstellung.

Auch in den beiden Supersport-Serien werden sich Gaststarter mit den permanenten Piloten messen. In der mittleren Kategorie gibt es ein Wiedersehen mit Jaimie Van Sikkelerus (Yamaha), der zwischen 2017 und 2019 Stammfahrer in der Supersport-WM war und als beste Rennplatzierung 13. Positionen vorweisen kann.



Außerdem sehen wir das 600er-Debüt von Tom Edwards (Yamaha). Der Australier fuhr 2020 in der Supersport-WM 300 und beendete 2021 die australische SSP-Serie als Zweiter.

In der Nachwuchsserie ergänzen mit Sven Doornenbal und Thom Molenaar zwei Niederländer mit einer Kawasaki Ninja 400 die Startaufstellung.