Zittern in Assen: Wird Michael vd Mark (BMW) fit?

Sehnsüchtig wartet BMW auf die Rückkehr von Michael van der Mark in den Sattel der M1000RR. Ob der Niederländer beim Meeting der Superbike-WM 2022 am kommenden Wochenende in Assen dabei sein kann, ist noch nicht sicher.

Auf dem Papier ist Michael van der Mark das Aushängeschild von BMW. Der 29-Jährige war 2021 als WM-Sechster der beste BMW-Pilot der Gesamtwertung, doch nach einem komplizierten Unterschenkelbruch bei einem Sturz mit dem Mountainbike Mitte März verpasste er die Wintertests und wurde beim Saisonauftakt der Superbike-WM 2022 in Aragón von Ilya Mikhalchik ersetzt.

Für BMW ist van der Mark nicht nur wegen seines ausgewiesenen Speeds extrem wichtig, denn mit Assen folgt am kommenden Wochenende das Heimrennen des Niederländers, bei dem er stets sehr motiviert ist und herausragende Ergebnisse erreichte.



«Nach der mehrwöchigen Zwangspause fühle ich mich bereit, bei meinem Heimspiel in Assen zurückzukommen», versicherte der Supersport-Weltmeister von 2014. «Natürlich hängt das vom finalen medizinischen Check am Donnerstag ab, aber ich bin zuversichtlich, dass ich am Wochenende wieder auf meine BMW M1000RR steigen kann. Der Heilungsprozess nach der Operation ist sehr gut verlaufen. Ich hatte auch verschiedene Behandlungen, die zusätzlich geholfen haben, meine Genesung zu beschleunigen. Ich habe auch regelmäßig im Kraftraum trainiert, mit einem angepassten Programm, und das hat mir ermöglicht, meine Fitness auf einem hohen Niveau zu halten.»

Die Teilnahme von van der Mark ist auch für den Veranstalter wichtig, denn als Galionsfigur kurbelt er den Ticketverkauf an. Allerdings dämpft der BMW-Pilot die Erwartungen in seine Person.



«Ich erwarte nicht, dass ich in Assen an der Spitze mitfahre. Ich weiß, dass es eine Herausforderung wird, da ich seit Ende des vergangenen Jahres nicht mehr mit meiner WorldSBK BMW M 1000 RR gefahren bin und auch die Vorsaisontests im Frühjahr verpasst habe», erklärte van der Mark. «Deshalb kenne ich all die Weiterentwicklungen, die über den Winter gemacht wurden, noch nicht und muss sie erst verstehen, bevor ich von ihnen profitieren kann. Für mich wäre das Wichtigste, in Assen wieder ins Geschehen eingreifen zu können, ohne an irgendwelche Resultate zu denken. Dann steigern wir uns Schritt für Schritt.»

Bei der offiziellen Pressekonferenz auf der Rennstrecke in Assen verriet van der Mark, dass sein Fuß problemlos in den Rennstiefel passt und dass er für die medizinische Untersuchung zuversichtlich ist.