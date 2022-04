Leon Haslam (38) übernimmt in Assen Cresson-Kawasaki

Einen Tag nachdem SPEEDWEEK.com vom bevorstehenden Rauswurf von Loris Cresson bei Pedercini Kawasaki berichtet hatte, wurde die Trennung offiziell. Für das Meeting in Assen kehrt Leon Haslam in die Superbike-WM zurück.

Die Trennung von Pedercini Kawasaki von Loris Cresson ist der erste Paukenschlag in der noch jungen Superbike-WM 2022. Dass der Belgier kein fahrerisches Schwergewicht ist, wusste Teamchef Lucio Pedercini genau – der 23-Jährige fuhr 2021 in nur einem Rennen in die Punkte. Doch für sein Team war Pedercini auf seine Mitgift angewiesen.



Als Cresson seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkam, zog das Kawasaki-Team die Konsequenzen. SPEEDWEEK.com hatte bereits am Dienstag davon berichtet.

Nun steht das Pedercini-Team vor dem Dilemma, für die restliche Saison einen neuen Fahrer zu verpflichten. Für die Rennen in Misano, Donington Park, Most und Portimão gibt es bereits eine Vereinbarung mit Leon Haslam, der ursprünglich aber eine zweite Kawasaki pilotieren sollte. Obwohl Assen für den 38-Jährigen Stress bedeutet, lässt der Engländer Pedercini nicht hängen.



«Es traten vertragliche Probleme auf und ein Weiterkommen war nicht möglich», sagte Lucio Pedercini gegenüber Corsedimoto zur Trennung von Cresson. «Leon ist ein Freund von mir. Also habe ich ihn angerufen und gefragt, ob er für dieses Rennen frei ist und er hat zugesagt. Er wird sowieso vier Meetings mit uns bestreiten sollen, die nicht mit seinen BSB-Verpflichtungen in Konflikt stehen. Nun haben wir noch Assen dazugenommen.»

Am heutigen Donnerstag bestreitet Haslam für sein Team Kawasaki-Team Lee Hardy Racing den offiziellen BSB-Test in Oulton Park und wird anschließend sofort in Richtung Assen abreisen. Seine Ankunft wird am Abend erwartet, sodass der fünffache Laufsieger am Freitag das erste Training bestreiten kann.