Bayliss, Biaggi und Corser zu alt für Superbike-WM

Die Superbike-WM gilt als Rennserie, in der man noch im fortgeschrittenen Alter Erfolge feiern kann. Von den Weltmeistern der letzten 20 Jahre dürften nur drei an der diesjährigen Saison nicht mehr teilnehmen.

Als Troy Bayliss 2008 seinen dritten Titel in der Superbike-WM einfahren konnte, war er 39 Jahre alt. Carlos Checa war 2011 mit 38 Jahren nicht viel jünger. Bis jetzt ältester Superbike-Weltmeister ist Max Biaggi, der bei seinem zweiten Titelgewinn 2012 sogar 41 Jahre alt war.

Bayliss und Biaggi kehrten als Ersatz- respektive als Gaststarter Jahre später sogar noch einmal in die seriennahe Weltmeisterschaft zurück. In Sepang 2015 brauste der Italiener mit 44 Jahren erstaunlicherweise als Dritter im ersten Lauf auf das Podium!

Selbst in der Superbike-WM 2022 könnten viele Weltweister der vergangenen 20 Jahre weiterhin in der Weltmeisterschaft an den Start gehen. Denn das maximale Alter für die Teilnahme sind 50 Jahre am Ende des Jahres. Die einzigen Weltmeister, die Ende 2022 älter als 50 Jahre sind, sind Troy Bayliss (53) sowie Troy Corser und Max Biaggi (beide noch 50).

Die Superbike-Weltmeister seit 2000

Colin Edwards (WM 2000, 2002) – 27. Februar 1974 – 48 Jahre

Neil Hodgson (WM 2003) – 20. November 1973 – 48 Jahre

Troy Corser (WM 1996, 2005) – 27. November 1971 – 50 Jahre

James Toseland (2004, 2007) – 5. Oktober 1980 – 41 Jahre

Troy Bayliss (2001, 2006, 2008) – 30. März 1969 – 53 Jahre

Ben Spies (WM 2009) – 11. Juli 1984 – 37 Jahre

Carlos Checa (WM 2011) – 15. Oktober 1972 – 49 Jahre

Max Biaggi (WM 2010, 2012) – 26. Juni 1971 – 50 Jahre

Tom Sykes (WM 2013) – 19. August 1985 – 36 Jahre

Sylvain Guintoli (WM 2014) – 24. Juni 1982 – 39 Jahre

Jonathan Rea (WM 2015-2020) – 12. Februar 1987 – 35 Jahre

Toprak Razgatlioglu (WM 2021) – 16. Oktober 1996 – 25 Jahre

Übrigens: Ältester Pilot, der jemals an einem Lauf der Superbike-WM teilgenommen hat, ist der Frantisek Mrazek in Mosport 1991. Der nach Nordamerika ausgewanderte Tscheche fuhr in den beiden Rennen als 14. und 13. in die Punkteränge – und das mit damals noch erlaubten 55 Jahren.