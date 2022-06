Erster SBK-Lauf in Misano live im TV ab 14:00 Uhr 11.06.2022 - 07:14 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Bewegte Bilder kommen am Samstag bei ServusTV und Eurosport

Am Samstag stehen beim Meeting der Superbike-WM 2022 in Misano die ersten wichtigen Entscheidungen an. Höhepunkt ist das erste Rennen der Top-Kategorie, das live im TV zu sehen sein wird.