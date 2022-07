WDW 2022: Diese SBK-Asse fordern MotoGP-Stars heraus

So sah das Race of Champions im Jahr 2018 aus

Das ‹Race of Champions› ist einer der Höhepunkte der ‹World Ducati Week›. Welche Piloten der Superbike-WM 2022 gegen die MotoGP-Stars der italienischen Motorradmarke antreten.

Die World Ducati Week (WDW) findet alle zwei Jahre statt, im Rahmen der Veranstaltung im Jahr 2018 wurde das ‹Race of Champions› ins Leben gerufen, in dem die besten Ducati-Piloten der Superbike-WM und MotoGP auf identischen Panigale V4S gegeneinander antreten. Als Sieger aus dem spektakulären Rennen ging MotoGP-Testfahrer Michele Pirro hervor.

Nachdem die behördlichen Einschränkungen im Rahmen der Coronapandemie eine Durchführung der WDW unmöglich gemacht hatten, findet das dreitägige Treffen vom 22. bis 24. Juli 2022 auf dem Misano World Circuit wieder statt. Das Race of Champions wird ebenfalls stattfinden, sogar mit noch mehr Motorrädern und sogar in zwei Kategorien.

In der Superbike-Klasse treten 15 Piloten an, drei mehr als vor vier Jahren, davon fünf stammen aus der seriennahen Weltmeisterschaft. Aushängeschild ist WM-Leader Álvaro Bautista. Mit Philipp Öttl (Go Eleven) ist erstmals ein Deutscher dabei. Danilo Petrucci, der für Ducati die MotoAmerica bestreitet und die Serie anführt, kann wegen seiner langen MotoGP-Vergangenheit allenfalls zur Hälfte dem Kreis der Superbike-Piloten zugerechnet werden.

Ducati Lenovo Team - Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team - Jack Miller

Ducati Lenovo Team - Michele Pirro

Gresini Racing - Enea Bastianini

Gresini Racing - Fabio di Giannantonio

Pramac Racing - Johann Zarco

Pramac Racing - Jorge Martin

VR46 Racing - Luca Marini

VR46 Racing - Marco Bezzecchi

Aruba.it Racing - Alvaro Bautista

Aruba.it Racing - Michael Rinaldi

Team Go Eleven - Philipp Öttl

Barni Spark Racing - Luca Bernardi

Motocorsa Racing - Axel Bassani

Warhorse HSBK Ducati - Danilo Petrucci

Weil Ducati seit 2022 mit der 955 V2 auch in der Supersport-WM vertreten ist, gibt es in diesem eine zweite Kategorie mit sechs Teilnehmern. Nicolò Bulega, der in der WM mit Abstand beste Ducati-Pilot, ist der Favorit. Mit dem Österreicher Max Kofler gibt es einen deutschsprachigen Teilnehmer.

Aruba.it Racing - Nicolò Bulega

Ducati Orelac - Raffaele De rosa

D34G Racing - Federico Fuligni

Barni Spark Racing - Oliver Bayliss

CM Racing - Maximilian Kofler

Althea Racing - Federico Caricasulo