Pause von der Pause: Großer SBK-Test in Barcelona

Am 20./21. August geben sich zahlreiche Teams und Fahrer der Superbike-WM 2022 auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya ein Stelldichein. Der Test während der Sommerpause dient zur Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte.

Seit dem 1. August befindet sich die Superbike-WM 2022 in ihrer zweiten langen Pause. Zwischen Most und Magny-Cours am 10./11. September sind es sechs Wochen, zuvor gab es zwischen den Meetings in Misano und Donington Park eine vierwöchige Unterbrechung. Das bedeutet jedoch nicht, dass sich Teams und Fahrer an den Strand legen können. In diesen Tagen laufen die Vorbereitungen zu einem groß angelegten Test in Barcelona am 20./21. August.

Auf der 4,675 km langen Strecke wurde in diesem Jahr bereits getestet, außerdem findet in Barcelona vom 23. bis 25. September das achte Saisonmeeting statt, also direkt nach Magny-Cours. Der Test dient also nicht nur zur Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte, sondern auch konkret für das Rennwochenende in Katalonien.

Übrigens: Um ausufernde Tests zu verhindern, sind zwischen dem jeweiligen Saisonfinale der alten und neuen Saison nur noch zehn Testtage erlaubt. Möglich ist auch die Nutzung halber Tage, allerdings sind diese auf vier begrenzt. Zudem dürfen Teams eine Strecke nicht exklusiv für sich buchen. Allen eingeschriebenen Teams muss die Teilnahme zu angemessenen Kosten angeboten werden.

Die Test-Gelegenheit in Barcelona wird von vielen Teams angenommen. Stand heute werden die Werksteams von BMW, Ducati, Honda, Kawasaki und Yamaha sowie einige Kundenteams anwesend sein.

BMW wird mit beiden Teams testen. Die Truppe von BMW Motorrad von Teamchef Shaun Muir wird mit Scott Redding und mit Michael van der Mark dabei sein, das deutsche Team Bonovo action schickt Loris Baz und Eugene Laverty auf die Strecke.

Aruba.it Ducati ist mit Álvaro Bautista und Michael Rinaldi ebenfalls vollzählig anwesend. Für Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu ist die Teilnahme selbstverständlich – die Sommerpause ist dem 25-Jährigen ohnehin viel zu lang, außerdem muss der Weltmeister noch einen ordentlichen Rückstand von 38 Punkten auf WM-Leader Bautista aufholen. Mit dabei auch Teamkollege Andrea Locatelli.

Das offizielle Team der Honda Racing Coporation wird mit Iker Lecuona und Xavi Vierge auf der Strecke sein. Die beiden Spanier waren in Begleitung von Teamchef Leon Camier noch vor wenigen Tagen beim Suzuka 8h. Lecuona gewann mit seinen japanischen Teamkollegen das prestigeträchtige Rennen, Vierge war Zuschauer. Das Kundenteam von Midori Moriwaki ermöglicht Leandro Mercado und Hafizh Syahrin einen seltenen Test.

Ein Heimspiel ist der Barcelona-Test für das Werksteam von Kawasaki, das seinen Hauptsitz in Granollers hat, kaum 6 km von der Rennstrecke entfernt. Jonathan Rea und Alex Lowes sind durch ihre Teilnahme am Suzuka 8h (Platz 2) ohnehin noch nicht im Urlaubsmodus. Für das Orelac-Team wird Oliver König testen.