So hilft Chaz Davies (35) Ducati als Riding-Coach

Als Riding-Coach für die Ducati-Werkspiloten Álvaro Bautista und Michael Rinaldi blieb Chaz Davies mit der Superbike-WM verbunden. Mit seiner Arbeit hat der 32-fache Laufsieger einen Anteil an den aktuellen Erfolgen.

Über viele Jahre war Chaz Davies einer von wenigen, die Rekordweltmeister Jonathan Rea (Kawasaki) die Stirn bieten konnten. In der Bestenliste der Laufsieger steht Davies derzeit auf Rang 7, von den Nicht-Weltmeistern ist nur Noriyuki Haga (43 Siege) erfolgreicher. Nach der Saison 2021 beendete der Waliser mit 99 Podestplätzen, 32 Laufsiegen und als dreimaliger Vizeweltmeister seine Karriere.

Doch der 35-Jährige ist auch in diesem Jahr bei jedem Meeting anzutreffen, denn im Januar unterschrieb Davies einen Vertrag mit dem Ducati-Werksteam als Riding-Coach der Werksfahrer Álvaro Bautista und Michael Rinaldi (Superbike) sowie von Nicolo Bulega (Supersport).



«Dass Chaz diese Aufgabe in unserem Team übernommen hat, finde ich großartig», sagte Rinaldi, der das Motorrad von Davies im Aruba.it-Werksteam übernahm – allerdings bereits nach der Saison 2020. «Ich wurde noch nie auf der Strecke beobachtet, zumindest nicht von jemandem wie ihn. Er ist immer noch ein Racer und sieht andere Dinge, als der normale Zuschauer.»

Mit 268 Rennstarts in der Superbike-WM ist Davies einer der erfahrensten Piloten, von den noch aktiven Rennfahrern haben nur Jonathan Rea (359) und Leon Haslam (319) mehr vorzuweisen. Von seinem enormen Erfahrungsschatz profitieren nun seine früheren Gegner.



«In Donington Park hat er mir, aber auch Álvaro, enorm geholfen, dass wir uns in unserem schwächsten Sektor verbessern konnten», verriet Rinaldi. «Chaz kam zurück von der Strecke, sprach ein wenig mit uns, viel mehr aber mit den Ingenieuren. Die Techniker haben die Daten, können das aber nicht einschätzen. Durch Chaz und in Kombination mit unseren Kommentaren, bekommen sie Klarheit. Das hilft uns sehr.»