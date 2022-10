Scott Redding: Strecke hat großen Einfluss auf BMW

Nach den ernüchternden Ergebnissen in Portimao und Barcelona erhofft sich BMW für die Rennen der Superbike-WM in Argentinien am kommenden Wochenende einen Schritt nach vorne.

Im Westen Argentiniens startet am kommenden Wochenende (21. bis 23. Oktober) die abschließende Übersee-Tour der Superbike-WM 2022. Die zehnte Veranstaltung der Saison wird auf dem «Circuito San Juan Villicum», rund 180 Kilometer nördlich von Mendoza, ausgetragen. Danach reist der Tross im November nach Indonesien und zum Saisonfinale nach Australien.

San Juan ist nach 2018, 2019 und 2021 zum vierten Mal Gastgeber für die Superbike-WM. Das BMW-Team möchte mit Scott Redding und Michael van der Mark den Weg zurück in Richtung Spitze fortsetzen und an die Argentinien-Resultate aus dem vergangenen Jahr anknüpfen. Damals schaffte es van der Mark in die Top-6.

«Unser Ziel für San Juan ist klar: Wieder dorthin zurückzukommen, wo wir zur Saisonmitte waren», betont Marc Bongers, BMW Motorsport Direktor. «An den letzten beiden Rennwochenenden in Barcelona und Portimao war unser Rückstand auf die Spitze zu groß, diesen müssen wir wieder reduzieren. San Juan ist eine sehr interessante Strecke. Sie bietet spezielle Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Dazu gehört das sehr geringe Grip-Niveau. Unsere Ingenieure, Fahrer und Teams arbeiten intensiv daran, die M1000RR optimal darauf vorzubereiten.»

«Argentinien ist eine Strecke, die ich mag», sagt Redding. «Dort zu fahren hat mir im vergangenen Jahr viel Spaß gemacht. Zudem fahre ich gern in Übersee. Das vermittelt einem ein etwas anderes Gefühl, und zum Saisonende hin ist das sehr schön. Meine Hoffnung ist, dass unser Bike dort gut funktioniert, damit wir einige gute Resultate einfahren können. Das ist das Ziel. Natürlich arbeiten wir immer hart, aber es scheint so, als ob die jeweilige Strecke einen großen Einfluss auf unsere Ergebnisse hat. Ich hoffe also, dass wir hier etwas finden werden und wieder an die Spitze heranrücken.»

Teamkollege van der Mark ergänzte: «Es ist immer schön, nach Übersee zu reisen, und San Juan ist eine wirklich schöne Strecke. Ich fahre dort sehr gern, deshalb freue ich mich schon darauf. Wir hatten in Portimao einige positive Resultate, wir machen Fortschritte. Ich fühle mich auf dem Bike immer besser – auch, was meinen Körper angeht. Bei Überseerennen herrscht immer eine etwas andere Atmosphäre. Wenn wir den Aufwärtstrend vom vergangenen Wochenende fortsetzen können, dann bin ich sicher, dass wir dort gute Ergebnisse holen werden.»



Neun Rennen vor Saisonende liegen Redding und van der Mark auf den WM-Rängen 9 und 18, wobei der Niederländer lange verletzt war.