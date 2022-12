Álvaro Bautista (38): «Das entscheidet meine Tochter»

Mit 38 Jahren ist Ducati-Star Álvaro Bautista der älteste Teilnehmer an der Superbike-WM 2023. Der Superbike-Weltmeister überlässt weitreichende Entscheidungen seiner dreijährigen Tochter.

Álvaro Bautista erlebt in der seriennahen Weltmeisterschaft seinen zweiten Frühling. In seinem SBK-Debütjahr 2019 wurde der Ducati-Pilot Vizeweltmeister, in der Saison 2022 feierte der Spanier den Gewinn der Superbike-WM. Nach der 125er-WM im Jahr 2006 ist es sein zweiter WM-Titel.

Bautista hat seinen Vertrag mit dem Aruba.it Ducati-Werksteam bereits im Juni bis zum Saisonende 2023 verlängert; der 32-fache SBK-Sieger ist mit 38 Jahren der älteste Teilnehmer.

Für Ducati war der Titelgewinn in diesem Jahr der erste seit elf Jahren, als Carlos Checa die Superbike-WM 2011 gewann. Der Katalane, damals nur unwesentlich älter als Bautista, verzichtete im Folgejahr auf die Verwendung der Startnummer ‹1›, die nur der aktuelle Weltmeister wählen darf.

Wie wird es Bautista im kommenden Jahr damit halten? «Bevor ich den Titel in der Tasche hatte, lag die Wahrscheinlichkeit nächstes Jahr meine angestammte #19 zu tragen, bei 90 %. Nachdem ich aber gesehen habe, wie die #1 auf dem Bike aussieht – ich muss zugeben, es ist schwierig», grübelte Bautista im Gespräch mit SPEEDWEEK.com.

Bautista wird sich dabei mit seiner Familie beraten. «Ich weiß schon, wer das entscheiden wird – meine Tochter! Ich werde ein Foto in ihrem Zimmer mit meinem Motorrad mit der Nummer 19 und ein anderes mit der Nummer 1. Wenn es an der Zeit ist, sich zu entscheiden, werde ich sie fragen», lachte der Spanier. «Andererseits ist die #1 eine Nummer, die man nur tragen darf, wenn man sie sich verdient und nicht weil man sie sich ausgesucht hat.»