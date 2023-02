SBK-Manager Gregorio Lavilla: «2023 wird spannend!»

Als ehemaliger Rennfahrer ist Gregorio Lavilla als Dorna-Manager für die Superbike-WM zuständig. Der Spanier über seine Erwartungen über die auf Phillip Island in wenigen Tagen beginnende Saison 2023.

Seit die Dorna im Herbst 2012 die Geschicke der Superbike-WM übernahm, ist Gregorio Lavilla als verantwortlicher Manager in die seriennahe Weltmeisterschaft involviert. Zuerst als Sport-Direktor, heute laufen bei ihm alle Fäden zusammen. Als ehemaliger Rennfahrer fuhr der Spanier selbst bis 2003 in der Superbike-WM, insgesamt trat er in 188 Läufen an.

Der mittlerweile 49-Jährige sieht die Superbike-WM weiterhin im Aufwand. Die Rennen könnten seiner Meinung noch spannender, die Siege noch umkämpfter werden. «Es gibt dieses Jahr einige neue Fahrer; sie kommen aus der Supersport-WM und aus anderen Meisterschaften. Wenn ich mir die Ergebnisse der letzten Tests ansehe und analysiere, dann sind die Top-3 des letzten Jahres vorn, aber die Abstände werden immer geringer», glaubt und hofft Lavilla. «Ich erwarte, dass nach ein paar Meetings einige der Neulinge stärker werden. Wir können mehr Parität haben, oder zumindest wünsche ich mir, dass nicht nur drei Fahrer kämpfen werden, sondern mehr. Das wird spannend zu beobachten sein.»

Durch die stetige Weiterentwicklung der Werke und auch von Reifenmonopolist Pirelli werden Runden- und Rennzeiten der seriennahen Weltmeisterschaft immer schneller. «Jedes Jahr werden Rundenrekorde aufgestellt, aber es geht nicht nur um den Rundenrekord, sondern auch um die Konstanz», betonte der Spanier. «Es gibt immer noch Hersteller, bei denen es nicht in erster Linie darum geht, schneller zu werden. Manche benötigen etwas mehr Speed, aber den meisten geht es nur darum, ein konstantes Motorrad zu haben. Wenn man Beständigkeit, enge Rennen und ehrgeizige Piloten hat, werden wir wahrscheinlich wieder einige Rekorde fallen sehen.»

Lavilla selbst ist gespannt auf die zweite Saison der Supersport-Next-Generation. Erfreulich auch der Neueinstieg von Kove aus China in der Supersport-WM 300. «Honda kehrt zurück in die Supersport-WM und ein neuer Hersteller hat eine Homologation bei der FIM beantragt. Die neuen Regeln der Supersport-WM haben 2022 ausgezeichnet funktioniert. Es ist eine lebendige Kategorie, was bedeutet, dass aufgrund der Marktanforderungen und -bedürfnisse einige Motorräder auslaufen und neue Motorräder kommen werden. Wir werden genau beobachten, ob sich die neuen Motorräder weiterentwickeln, und wir werden, zusammen mit der FIM, die Ergebnisse der ersten Rennen analysieren, ob Anpassungen vorgenommen werden müssen oder nicht.»