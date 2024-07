Garrett Gerloff 2025 mit Kawasaki – doch zwei ZX-10R?

Noch ist nicht im Detail entschieden, wie sich Kawasaki für die Superbike-WM 2025 aufstellt. Fest steht, dass der Texaner Garrett Gerloff nach drei Jahren mit Yamaha und zwei mit BMW ins Team von Manuel Puccetti wechselt

Aus dem derzeitigen Kawasaki-Werksteam, hinter dem die spanische Mannschaft Provec Racing steckt, wird 2025 das Team Bimota by Kawasaki Racing. Kawasaki ist mit 49,9 Prozent am italienischen Kleinserienhersteller beteiligt und will die Teilnahme an der Superbike-WM dazu nutzen, die Marke weltweit ins Schaufenster zu stellen.

Monatelang wusste das Kawasaki-Satellitenteam von Manuel Puccetti nicht, wie sich die Zukunft gestaltet. Nach dem Besuch des Italieners in der Woche vor den Rennen in Most im Hauptquartier von Kawasaki Europa in London wissen wir, dass uns die japanische Marke trotz des Bimota-Einstiegs auch in der Superbike-WM 2025 erhalten bleibt. Jetzt gibt es sogar Überlegungen, ob sich Kawasaki den Luxus leistet und im Puccetti-Team zwei ZX-10RR einsetzen wird – bis Mitte August sollte diesbezüglich Klarheit herrschen.

Dass Puccetti die Zusammenarbeit mit seinem derzeitigen Fahrer Tito Rabat nach dieser Saison beenden wird, zeichnet sich schon länger ab. Es war auch ein offenes Geheimnis im SBK-Fahrerlager, dass der Teamchef mit Garrett Gerloff und Michael Rinaldi verhandelt; auch MotoGP-Fahrer Augusto Fernandez hat Interesse an einem Superbike-Platz geäußert.

Inzwischen steht fest: Der Texaner Gerloff wechselt nach drei Jahren mit Yamaha und zwei mit BMW ins Team von Manuel Puccetti. Der 28-Jährige, derzeit WM-13., hätte gerne mit seinem aktuellen Team Bonovo action weitergemacht, die Truppe von Jürgen Röder und Michael Galinski reduziert ihr Engagement aber von zwei Fahrern auf einen und wird von BMW zu Ducati wechseln.

Gerloff verfügt über hohen Speed und viel Talent, Höchstleistungen kann er aber nur abrufen, wenn bei ihm maschinell und mental alles 100-prozentig passt. In 146 Superbike-Rennen schaffte er es sechsmal aufs Podium, jeweils mit Yamaha.

Puccetti Kawasaki hat in der Superbike-WM mit Toprak Razgatlioglu in den Jahren 2018 und 2019 insgesamt 14 Podestplätze erobert, darunter zwei Siege. Hinzu kommt ein zweiter Platz von Leon Haslam 2017 in Donington Park.