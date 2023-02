Philipp Öttl auf Platz 6 immer noch mit Ducati-Hybrid

Als Sechster am ersten Testtag der Superbike-WM 2023 auf Phillip Island zeigte Phillip Öttl eine starke Leistung. Der Bayer wird aber erst am Dienstag die komplett neue Ducati V4R fahren.

Insgesamt fuhr Philipp Öttl am ersten Testtag 65 Runden. Am Vormittag spulte der Ducati-Pilot 32 Runden ab, am Nachmittag 33. Als persönlich schnellste Rundenzeit ließ sich der Go Eleven Ducati-Pilot ein 1:31,595 min notieren, die ihn auf Platz 6 der kombinierten Zeitenliste brachte. «Das war ein guter Tag, ich habe mich auch ziemlich gut auf dem Motorrad gefühlt», sagte der 26-Jährige im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Ich konnte die Erfahrung vom letzten Jahr nutzen, das Bike verhält sich auch recht ähnlich. Bei der Elektronik ist uns ein Schritt nach vorn gelungen und haben die Reifen durchprobiert, was recht spannend war. Phillip Island ist eine ganz eigene Strecke, auf der man absolut aufs Rennen hinarbeiten muss, damit auch die letzten zehn Runden noch ordentlich sind. Im Moment funktioniert das Paket recht gut, auch wenn wir stellenweise noch etwas verbessern können.»

Auf die Bestzeit von Toprak Razgatlioglu (Yamaha) büßte der Bayer 0,921 sec ein, auf den den besten Ducati-Piloten, Michael Rinaldi, beträgt sein Rückstand 0,822 sec. Öttl fuhr am ersten Testtag aber noch Motor und Verkleidung der 2022er Ducati. «Erst am Dienstag werden wir gegen Testende erstmals das komplett neue Motorrad einsetzen – wir arbeiten uns gewissermaßen langsam heran», verriet Philipp. «Es ist nicht verkehrt, wenn man die Unterschiede spürt, was anders ist. Motor und Auspuff sind neu, aber wir haben noch einige Teile bekommen: Eine andere Gabel und die neue Verkleidung. Die Aerodynamik ändert sich ein wenig und die Nuancen spürt man. Weil es aber nicht gravierend ist, ist das kein großes Problem. Das Team arbeitet gut und mit dem ersten Testtag bin ich zufrieden.»

Bei den Europatests klagte Öttl über die ungewohnte Sitzposition der neuen Ducati, die außerdem mit einer geänderten Schwinge ausgestattet ist. «Mittlerweile ist die Sitzposition so, wie wir es wollten. Wir haben auch eine neue Hinterradbremse mit einer besseren Wirkung. Die fahren wir bereits seit dem ersten Test.»