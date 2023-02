Phillip-Island-Test, Montag: Toprak schlägt Ducati

Der erste Testtag der Superbike-WM 2023 auf Phillip Island endete mit der Bestzeit von Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu. Philipp Öttl (Ducati) und Dominique Aegerter (Yamaha) solide.

Der offizielle Dorna-Test findet am Montag und Dienstag, unmittelbar vor dem Saisonauftakt auf Phillip Island am kommenden Wochenende statt. Die Superbike-Kategorie hat an beiden Testtagen jeweils zwei Sessions zu je zwei Stunden Zeit, um die letzten Vorbereitungen auf das Rennwochenende durchzuführen.

Zu Beginn der zweiten Session legte Jonathan Rea eine 1:30,889 min vor und war damit bereits schneller als Andrea Locatelli (Yamaha) am Vormittag – dabei kam der Kawasaki-Pilot nach nur einer fliegenden Runde gleich wieder an die Box. Mit dieser Zeit führte der Nordire nach einer Stunde die Zeitenliste als Einziger mit einer Zeit unter 1:31 min weiterhin an. Mit 0,4 sec Rückstand folgte Weltmeister Álvaro Bautista (Ducati) vor seinem Teamkollegen Michael Rinaldi. (+ 0,5 sec).

In der Zeitenliste tat sich relativ wenig, weil sich die Teams zunächst auf die Abstimmungsarbeit konzentrierten. Erst kurz vor dem Ende gingen die Piloten auf Zeitenjagd. Da auf Phillip Island weder der Qualifyer SCQ noch der weiche Rennreifen SCX verfügbar ist, sind die Rundenzeiten vergleichbar.

Bei noch zehn Minuten sorgte Bautista in 1:30,808 min für eine neue Bestzeit, wurde aber wenig später von Toprak Razgatlioglu (Yamaha) in 1:30,674 min von der Spitze verdrängt. In der letzten Minute reihte sich Michael Rinaldi als bester Ducati-Pilot auf Platz 2 ein, der Italiener büßte 0,099 sec auf den Yamaha-Star ein. Innerhalb einer halben Sekunde zu Razgatlioglu blieben ansonsten nur Bautista, Rea und Locatelli.

Zur Einordnung: Den Pole-Rekord hält seit 2020 Tom Sykes (BMW) mit 1:29,230 min, die schnellste Rennrunde fuhr 2019 Jonathan Rea (Kawasaki) in 1:30,075 min.

Philipp Öttl lag 40 Minuten vor dem Ende mit 0,7 sec Rückstand auf dem starken vierten Platz, und rangierte sogar vor der finalen Zeitenjagd noch auf Platz 5. Als Sechster mit 0,921 sec Rückstand beendete der Go Eleven Ducati-Pilot den ersten Testtag.

Superbike-Rookie Dominique Aegerter verlor 1,054 sec Rückstand und reihte sich als solider Neunter ein. Sein GRT Yamaha-Teamkollege Remy Gardner war 0,1 sec schneller und ist bester Rookie auf Platz 7.

Bester BMW-Pilot wurde überraschend Bonovo actio-Neuzugang Garrett Gerloff (+0,997 sec) auf Platz 8. Die schnellste Honda stellte Iker Lecuona (+1,230 sec) auf die elfte Position.

Die Nachmittagssession wurde mehrfach unterbrochen, teilweise auch länger. Unter anderem war Honda-Pilot Eric Granado gestürzt. Der Brasilianer stürzte mit hoher Geschwindigkeit in der letzten Kurve, als ihm das Vorderrad weggerutschte. Die CBR1000RR-R wurde zerstört, Granado kam unbeschadet davon.