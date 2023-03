Wann machen Bautista, Sykes, Rea dem Nachwuchs Platz?

In der Superbike-WM 2023 sind neun von 24 Fahrer sind 30 Jahre oder älter. Eine junge Generation von Rennfahrern drängt nach und sägt an den Stühlen der etablierten Piloten.

Dass man auch im hohen Alter noch schnell sein kann, bewies zuletzt Álvaro Bautista (Ducati), der sich 2022 mit 37 Jahren zum Weltmeister krönte. Und als zehn Jahre zuvor Max Biaggi 2012 seinen zweiten Titel in der Superbike-WM gewann, war der Italiener sogar 41 Jahre alt!

Tatsächlich sind in der seriennahen Weltmeisterschaft, anders als beim Jugendwahn in der MotoGP, häufig die erfahrenen Piloten ganz vorn zu finden. Aber der Generationenwechsel nimmt seinen Lauf. 2023 sind zwar neun von 24 Stammfahrern 30 Jahre oder älter, aber auch elf Piloten 26 Jahre oder jünger! In der Nähe des Altersdurchschnitts von 28,2 Jahren sind nur drei Fahrer.

Jüngster Pilot ist Oliver König aus dem Team Orelac Kawasaki mit 21 Jahren. Jüngster Werksfahrer ist Honda-Ass Iker Lecuona mit 23 Jahren. Gleich alt ist Axel Bassani (Motocorsa Ducati), der sich seit zwei Jahren mit guten Leistungen für ein Werksmotorrad empfiehlt. Zur jüngeren Generation zählt mit 26 Jahren auch noch Yamaha-Werkspilot Toprak Razgatlioglu, der 2021 die Serie von Rekordweltmeister Jonathan Rea (Kawasaki) stoppte.

Es ist absehbar: Die Superbike-Weltmeister Bautista (38) und Rea (36) sowie der nach einem Jahr in der BSB zurückgekehrte Tom Sykes (Puccetti Kawasaki) werden nicht mehr viele Jahre aktiv sein, bevor sie ihre Karrieren beenden. Es wird spannend zu beobachten sein, ob Ducati und Kawasaki dem Honda-Beispiel folgen und junge Piloten aus der MotoGP auf ihre Motorräder setzen.

BMW-Pilot Scott Redding würde sich nicht wundern, wenn es so kommen würde. «Ich erzähle dir, was das Problem ist», holte Redding im Gespräch mit SPEEDWEEK.com aus. «MotoGP verpflichtet junge Fahrer, ohne ihnen Geld zu bezahlen, und zerstört deren Karriere. Danach müssen sie in einer anderen Meisterschaft wie der Superbike-WM fahren, um wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Heute gibt es so viele junge Fahrer in MotoGP – und ich weiß, dass sie nicht so bezahlt werden wie Rossi, Dovizioso oder Lorenzo, als diese aufstiegen. Nicht einmal annähernd. Sie fahren ein oder zwei Jahre MotoGP, wenn sie es dann nicht schaffen, und die wenigsten schaffen es, sind sie wieder raus. Dann können sie entweder einen Schritt zurück machen in die Moto2-WM oder für ähnliches Geld Superbike-WM fahren. Dafür müssen sie aber weniger Rennen fahren und können es etwas genießen. Deswegen gibt es so viele junge Fahrer.»