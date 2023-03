Xavi Vierge (Honda): «Sonst hat man schon verloren»

Als Dritter im zweiten Lauf auf dem Mandalika Circuit holte Xavi Vierge sein bisher bestes Ergebnis in der Superbike-WM. Der Honda-Pilot bewahrte sich in schwierigen Zeiten den Glauben in seine Fähigkeiten.

Die Erleichterung stand Xavi Vierge nach seinem ersten Top-3-Ergebnis in der Superbike-Kategorie ins Gesicht geschrieben. Denn bisher stand der Spanier trotz solider Leistungen ein wenig im Schatten seines Landsmanns und Honda-Teamkollegen Iker Lecuona, der bereits im vergangenen Jahr in Assen aufs Podest fuhr.

Das 25-Jährige mit 43 Punkten in der Gesamtwertung vor Lecuona und in Schlagdistanz zu Kawasaki-Star Jonathan Rea (44 P.) und Ducati-Werksfahrer Michael Rinaldi (47 P.) liegt, ist Balsam für die Seele.

«Als Rennfahrer muss man an sich glauben, dass man der Beste ist. Hat man dieses Vertrauen in sich selbst nicht, hat man bereit verloren», sagte der Honda-Pilot im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Es kann leicht passieren, dass man den Glauben an sich verliert, gerade, wenn gute Ergebnisse ausbleiben. Leider hatte ich in meiner Karriere zwar auch einige gute Momente, aber auch zahlreiche nicht so gute – und ich wusste nicht immer, warum, aber es war so. Also versuchte ich, die Erfahrung der vergangenen Jahre zu konservieren, um sie später zu nutzen. Ich bin überzeugt, dass ich das fahrerisch Niveau habe, um um den Titel zu kämpfen. Wir werden weiter hart daran arbeiten, um dieses Ziel zu erreichen.»

Der 2021 von der Moto2 in die Superbike-WM gewechselte Vierge hat sich mit der CBR1000RR-R mit Super-Concession-Parts angefreundet, die Honda seit Mandalika im vergangenen Jahr eingesetzt hat.

«Bei den letzten beiden Meetings 2022 konnten wir uns ein wenig daran gewöhnen», erzählte Vierge. «Auf der Bremse haben wir seitdem zugelegt, allerdings wurde dafür das Einlenkverhalten etwas schlechter. Aber wir haben mehr gewonnen, als wir verloren haben. Unsere wahre Performance konnten wir 2022 allerdings nicht zeigen. Es ist nicht das perfekte Bike, niemand ist perfekt. Wir versuchen, das Beste herauszuholen, daran arbeiten wir hart.»