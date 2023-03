Michael van der Mark (BMW): «Es dauert etwas länger»

Im dritten Jahr arbeiten Michael van der Mark und BMW zusammen. Obwohl der Durchbruch mit der M1000RR in der Superbike-WM noch nicht gelungen ist, glaubt der Niederländer weiterhin fest an das Projekt.

Als Michael van der Mark vor drei Jahren bei BMW für die Superbike-WM 2021 unterschrieb, war die M1000RR noch nicht entwickelt. Dennoch sorgte der Niederländer für mehrere Highlights. Er gewann das Superpole-Race in Portimão, stand in drei Rennen auf dem Podium und beendete die Saison als bester BMW-Pilot auf dem sechsten WM-Rang.

Aber 2022 war ein Desaster. Der Supersport-Weltmeister von 2014 stürzte vor Beginn der Wintertests beim Mountainbike-Training und brach sich den rechten Unterschenkel. Kaum genesen, zog er sich am 20. Mai im FP1 in Estoril am selben Bein eine Fraktur des Oberschenkelhalses zu. Erst gegen Saisonende näherte sich van der Mark seiner normalen Fitness.

Gleichzeitig geriet BMW in der seriennahen Weltmeisterschaft immer mehr unter Druck und ringt um den Anschluss an die besten Motorräder.



«Wir haben vor drei Jahren mit diesem Projekt begonnen und natürlich ist es nicht einfach, ein siegfähiges Motorrad zu entwickeln. Das ist die BMW immer noch nicht, aber wir machen Fortschritte», sagte der van der Mark bei racer.com. «Ich habe mich für dieses Projekt entschieden und werde nicht aufgeben. Ich möchte damit erfolgreich sein, und ich denke, dass wir es schaffen können. Es dauert nur länger, als alle gehofft haben. Ich habe zwei Jahre Erfahrung mit dem Motorrad, das hilft mir sehr. Wenn man sich das Motorrad heute anschaut und wie wir damit angefangen haben, dann hat es sich sehr verändert, und zum Glück auf positive Weise.»

In der Superbike-WM 2023 wurde das Mittelfeld breiter. Während Kawasaki zurückfiel, holte Honda auf und auch einige Kundenteams haben sich verbessert. Wo sich BMW im Verlauf der Saison einsortieren wird, lässt sich kaum abschätzen. Nach den Überseerennen in Australien und Indonesien belegen die vier BMW-Piloten abgeschlagen die Plätze 14 bis 17.



«Die Unterschiede zwischen den Top-Bikes sind in der Superbike-WM normalerweise nicht so groß. Das Feld liegt sehr eng beieinander, also ist es immer schwierig, die letzten paar Zehntelsekunden zu finden», erklärte der 30-Jährige. «Selbst wenn man zwei oder drei Zehntelsekunden findet, tun das die anderen auch. Es wird nie einfach sein, aber zumindest kommen wir voran und es ist alles konstant. Wenn man Ideen hat, kann man nicht einfach Teile herstellen und sie anbauen. Man muss die richtigen Entscheidungen treffen, und manchmal dauert das ein wenig länger, und das müssen wir akzeptieren. Das Motorrad ist jetzt viel besser und die Basis ist viel besser.»