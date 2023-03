Jonathan Rea (Kawasaki): «Es war derselbe Mist» 27.03.2023 - 13:42 Von Kay Hettich

© Kawasaki Jonathan Rea in Diskussion mit Cheftechniker Pere Riba

Seit seinem Wechsel zu Kawasaki startete Jonathan Rea nicht so schlecht in eine Saison wie in diesem Jahr. Der sechsfache Weltmeister hofft auf den Europaauftakt der Superbike-WM 2023 in Assen.