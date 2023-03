SBK-Test in Barcelona ohne Philipp Öttl und Loris Baz

Ende März steht der Circuit de Barcelona-Catalunya im Zeichen der Superbike-WM. Neben allen Werksteam erleben wir das Debüt von Bradley Ray mit Motoxracing Yamaha. Go Eleven Ducati-Pilot Philipp Öttl wird dagegen fehlen.

Zwischen dem Meeting der Superbike-WM 2023 in Indonesien und dem Europaauftakt in Assen am 5. bis 7. April vergehen lange sieben Wochen. Unterbrochen wird die lange Wartezeit mit einem zweitägigen Test in Barcelona, bei dem die meisten Teams der Top-Kategorie und auch welche aus der Supersport-WM dabei sein werden. Auf der 4,675 km langen Strecke findet vom 5. bis 7. Mai das vierte Rennwochenende statt, der Test wird auch als Vorbereitung dafür dienen.

Die Test-Gelegenheit in Barcelona wird von 14 Teams wahrgenommen. Alle fünf in der Superbike-WM vertretenen Hersteller BMW, Ducati, Honda, Kawasaki und Yamaha sind mit ihren Referenzteams dabei, dazu einige unabhängigen Teams.

Sein Debüt als Stammfahrer der Superbike-WM gibt in Barcelona der britische Champion Bradley Ray, der für das Yamaha-Team MotoXracing die Europaevents bestreitet. Auch gibt es ein Wiedersehen mit Isaac Vinales, der für Pedercini TPR by Vinales Racing ebenfalls ab Assen dabei ist.

Das Honda-Team Petronas MIE Racing hat vorerst nur seine Supersport-Piloten angemeldet, das muss aber nicht dabei bleiben.

Aus deutschsprachiger Sicht bedauerlich: Das Go Eleven-Team von Philipp Öttl verzichtet auf den Test in Spanien. Und das BMW-Team Bonovo action reist nach der Verletzung von Loris Baz nur mit Garrett Gerloff an.

Teilnehmer Superbike-Test in Barcelona 30./31. März 2023