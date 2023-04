Superbike-WM in Assen: Sonne lockt, Tickets verfügbar

Superbike-Events in Assen sind etwas besonderes

Die Wettervorhersage für den Europaauftakt der Superbike-WM 2023 in Assen verspricht Sonne und angenehme Temperaturen. Für Fans aus Deutschland ist das Meeting in den Niederlanden ein Katzensprung.

Wie vor einem Jahr findet das Superbike-Meeting in Assen (21.-23.) am dritten April-Wochenende statt. Der frühe Termin in Nordeuropa ist zwar wettertechnisch riskant, nach aktueller Vorhersage sollen aber alle drei Tage trocken und mit Temperaturen um 20 Grad angenehm sein. Von Hamburg und Köln sind es gut 300 km bis zur Rennstrecke, von Leipzig 550 km – machbar für einen spontanen Trip.

Angesichts der guten Wettervorhersage mit viel Sonne ist mit einem Zuschaueransturm zu rechnen, Tages- und Wochenendkarten sind jedoch weiterhin verfügbar. Mit 95 Euro für ein Dreitagesticket ist der Eintrittspreis noch erschwinglich, 2022 wurde dafür allerdings nur 72 Euro verlangt. Der Eintritt am Samstag und Sonntag kostet 80 Euro. Alle Optionen und Tickets sind online erhältlich.

Dafür bekommt der Superbike-Fan aber auch einiges geboten: Neben der Superbike-WM, Supersport-WM und Supersport-300 findet in Assen auch der Yamaha-R3-Cup statt. Mit insgesamt neun Rennen wird viel Action auf der Rennstrecke geboten.

Mit Philipp Öttl (Superbike), Marcel Schrötter (Supersport) sowie Lennox Lehmann und Dirk Geiger (SSP-300) sind in jeder Weltmeisterschaft Stammfahrer aus Deutschland dabei, die sich über Unterstützung von den Tribünen freuen würden.