Donington Park ist die Geburtsstätte der Superbike-WM 20.06.2023 - 12:10 Von Kay Hettich

© donington-park.co.uk Das SBK-Meeting in Donington Park ist besonders

Nach einer vierwöchigen Pause geht die Superbike-WM 2023 am 30. Juni in Donington Park weiter. Was die Piloten auf der Piste in der Grafschaft Leicestershire erwartet.