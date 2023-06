Álvaro Bautista: Erste Bilder mit der MotoGP-Ducati

Am Dienstag und Mittwoch dieser Woche testet Superbike-Weltmeister Álvaro Bautista in Misano die MotoGP-Ducati. Eine Sitzprobe hat der 38-Jährige bereits vorgenommen.

Elf Jahre nach Carlos Checa erlöste Alvaru Bautista Ducati und gewann im vergangenen Jahr die Fahrerwertung der Superbike-WM. Der Spanier sorgte mit 16 Siegen und 31 Podestplätzen gleichzeitig fast im Alleingang auch für den Gewinn der Hersteller- und Teamwertung. Nach fünf Meetings der Superbike-WM 2023 liegt der 38-Jährige mit 14 Siegen aus 15 Rennen erneut auf Titelkurs.

Als Belohnung wurde Bautista ein Test mit der MotoGP-Ducati versprochen und am Dienstag und Mittwoch dieser Woche ist es so weit. Der Routinier fuhr die Desmodici bereits in den GP-Saisons 2017 und 2018, nun wird er die aktuelle Version ausprobieren.



«Ich bin seit fünf Jahren keine MotoGP-Maschine gefahren, es wird nur darum gehen, dass ich Spaß habe. Vor dem Fernseher sieht es so aus, als würden dieses Motorrad viel Spaß machen, zahlreiche Fahrer sind schnell mit der Ducati. Also möchte ich ein paar Runden mit ihr drehen – um dieses alte Gefühl noch einmal zu spüren.»

Dienstagfrüh setzte sich Bautista in der Box auf das Motorrad, um die Sitzposition anzupassen. Der Misano World Circuit ist nicht exklusiv für Bautista und das Testteam von Ducati reserviert, an beiden Tagen rückt auch das HRC-Testteam mit Stefan Bradl aus.



«Ich gehe an diesen Test mit der Mentalität, dass es ein Test ist. Es geht nicht um irgendetwas für die Zukunft. Ich möchte kein Risiko eingehen, denn wir haben bald drei Rennen in kurzer Folge, und das ist das Wichtigste», versicherte Bautista. «Auf Rundenzeiten werde ich nicht achten. Das Ziel ist nur, Spaß zu haben, ein gutes Gefühl zu bekommen und das MotoGP-Bike mit den Aero-Bauteilen und der Elektronik im Vergleich zu meiner Zeit zu verstehen. Das ist alles.»