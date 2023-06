Jonathan Rea ist bewusst: Diese Zeiten sind vorbei

Jonathan Rea hat mit Kawasaki sechsmal die Superbike-Weltmeisterschaft gewonnen, mit 118 Siegen ist er die unangefochtene Nummer 1. Doch derzeit hat der 36-Jährige mit der ZX-10RR wenig zu bestellen.

Ohne den Sturz von Danilo Petrucci (Barni Spark Ducati) wäre für Superbike-Rekordchampion Jonathan Rea der sechste Platz im ersten Rennen in Misano das Maximum gewesen. Er hatte alle Hände voll zu tun, Domi Aegerter (GRT Yamaha) hinter sich zu halten.



«Für einen Sieg musste ich nie so hart kämpfen wie für diesen fünften Platz», war sein ernüchterndes Fazit.

Kawasaki ist in der Superbike-WM nach jahrelangem Einbremsen durch das Reglement, ohne ein großes Modell-Update und wegen der guten Arbeit der Gegner ins Hintertreffen geraten.



2021 verlor Rea die WM um überschaubare 13 Punkte gegen Toprak Razgatlioglu und Yamaha. Johnny holte 30 Podestplätze und gewann 13 Rennen.



Im Vorjahr stand er gleich oft auf dem Podium, gewann aber nur noch sechsmal und wurde WM-Dritter.

Die magere Ausbeute nach den ersten 13 Rennen dieses Jahres: Kein Sieg, erst vier Podestplätze und WM-Rang 4.



Die schwindende Konkurrenzfähigkeit der Kawasaki lässt sich anhand dieser Zahlen leicht ablesen. Jeder mit fachkundigem Blick kann aber auch erkennen: Rea ist fahrerisch immer noch Extraklasse und kämpft mit stumpfen Waffen.

«Das ist unsere Wirklichkeit», sagte der Nordire beim Treffen mit SPEEDWEEK.com in Misano. «Wir müssen vergessen, was in der Vergangenheit war. Vergangenheit ist Vergangenheit. Wir sind seit vielen Jahren mit dem gleichen Motorrad unterwegs und alle wurden schneller. Wir machen uns lang, um uns zu verbessern. Wir werden auch besser. Aber wenn wir für einen fünften Platz das Gleiche leisten müssen wie für einen Sieg, dann wissen wir, dass wir mehr arbeiten müssen.»

«Ich mag es nicht, wenn man mich nach einem fünften Platz fragt, wie ich mich fühle», unterstrich Rea. «Wir sind, wo wir sind, und müssen das Gesamtpaket voranbringen. Wir müssen damit aufhören zu erwarten, dass wir gewinnen oder jedes Wochenende auf dem Podium stehen. Es ist hart, es dorthin zu schaffen – und das ist unsere Realität.»