Michael van der Mark (30): Rückkehr auf BMW in Assen

Ausgerechnet bei seinem Heimrennen in Assen zog sich Michael van der Mark eine weitere schwere Verletzung zu. Fast zwei Monate später kehrte der Niederländer zurück – nach Assen und auf eine BMW M1000RR.

Michael van der Mark hat in den vergangenen 16 Monate mehrere schwere Beinverletzungen erlitten: 2022 Schien- und Wadenbeinbruch (rechts) beim Training mit dem Mountainbike, wenig später am selben Bein den Oberschenkelhals gebrochen nach einem Highsider. Seine Saison 2023 wurde von einem weiteren Highsider und einer weiteren Fraktur unterbrochen, als am 23. April im zweiten Lauf in Assen der linke Oberschenkel entzweiging.

Bei den Meetings in Barcelona und Misano wurde der 30-Jährige von Ivo Lopes und Tom Sykes vertreten. Letzterer hatte sich kurz zuvor von Puccetti Kawasaki getrennt und hoffte, dass er mehrere Rennwochenenden einspringen kann. Aber mitunter wird seine Unterstützung nicht so lange benötigt, wie gedacht.

Denn obwohl noch auf Gehhilfen angewiesen, setzte sich van der Mark vor einigen Tagen in Assen bei einem Track-Day auf ein Motorrad und spulte einige Runden ab. «Endlich zurück! Ich war glücklich, dass ich meine M1000RR in Assen fahren konnte», jubelte der Niederländer.

Die Rennen in England am ersten Juli-Wochenende wird Stand heute Donington-Park-Experte Tom Sykes für BMW fahren und nicht der rekonvaleszente van der Mark. Die Rückkehr des Niederländers ist zwei Wochen später in Imola geplant, spätestens Ende Juli in Most.