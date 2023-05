Überraschung: Tom Sykes (37) kehrt zu BMW zurück

Nach seiner Trennung vom Team Kawasaki Puccetti hat es nicht lange gedauert, bis Tom Sykes eine neue Aufgabe in der Superbike-WM fand. Der Engländer wird den verletzten Michael van der Mark bei BMW vertreten.

Tom Sykes kehrt vorübergehend ins Team ROKiT BMW Motorrad Motorsport zurück. Der 37-jährige Brite wird bis auf Weiteres den verletzten Michael van der Mark vertreten. Der Niederländer hatte sich in Assen eine Fraktur des linken Oberschenkels zugezogen und fällt vermutlich bis in den Spätsommer aus.

Sykes wurde kurzfristig verfügbar: Nach vier katastrophalen Events zu Saisonbeginn, der Weltmeister von 2013 holte nur einen WM-Punkt und fiel in zwölf Rennen siebenmal wegen der Technik aus, entschieden sich das Team Kawasaki Puccetti und er nach dem vergangenen Wochenende in Barcelona getrennte Wege zu gehen.

Sykes war von 2019 bis 2021 BMW-Werksfahrer und seit Tag 1 der werksseitigen Rückkehr 2019 dabei. Er war maßgeblich an der Entwicklung der M1000RR beteiligt. In den drei Saisons für BMW hat Sykes insgesamt sechs Podiumsplatzierungen sowie drei Pole-Positions eingefahren. Das sind so viele Podestplätze, wie Michael van der Mark und Scott Redding zusammen holten.

Die Trennung nach der Saison 2021 verlief unschön: BMW hatte am 19. August, das war das Navarra-Wochenende, Scott Redding als Neuverpflichtung vorgestellt und Sykes erst am Tag davor darüber informiert. Zu diesem Zeitpunkt boten sich dem 34-fachen Laufsieger kaum noch Alternativen, weil die meisten Topteams für 2022 bereites besetzt waren. «Ich hörte erst sehr spät von dieser Entscheidung und bin enttäuscht», erzählte der 37-Jährige damals. «Das habe ich nicht erwartet und wurde wegen der mangelnden Kommunikation überrascht.»

«Willkommen zurück, Tom. Wir freuen uns, Tom vorübergehend zurück in unserer WorldSBK-Familie begrüßen zu können», sagte BMW Motorsport Direktor Marc Bongers heute. «Diese Möglichkeit hat sich geboten, da Tom wieder verfügbar ist. Wir sind überzeugt, in ihm eine sehr starke Vertretung gefunden zu haben, solange Michael seine Verletzung auskuriert. Wir sind mit Michael konstant in Kontakt, und er macht gute Fortschritte. Noch steht aber kein Termin fest, an dem er zurückkehren kann. Tom ist ein herausragender Fahrer, und er hat nicht nur sehr viel Erfahrung in der WorldSBK, sondern vor allem kennt er auch unser Projekt und das Team von Anfang an.»

«Ich freue mich darauf, vorübergehend zu BMW zurückzukehren», so Sykes. «Ich werde hart arbeiten, um sie bestmöglich zu unterstützen. Nun bekomme ich die Gelegenheit, einen weiteren Beitrag zum Entwicklungsprozess zu leisten. Ich freue mich darauf, beim Test in Misano auf die neue BMW M1000RR zu steigen. Gleichzeitig wünsche ich meinem früheren Teamkollegen Mickey in seinem Genesungsprozess das Beste, während ich versuche, ihn bestmöglich zu vertreten.»