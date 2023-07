Statement von Tom Sykes (BMW): «Erste Hürde genommen»

Eine Woche verbrachte Tom Sykes nach seinem fürchterlichen Highsider im zweiten Lauf der Superbike-WM 2023 in Donington Park im Krankenhaus. Nun arbeitet der Engländer an seiner Genesung und Rückkehr!

Nach der Trennung von Puccetti Kawasaki fand Tom Sykes als Ersatz für den verletzten Michael van der Mark eine nahtlose Weiterbeschäftigung in der Superbike-WM 2023. Aber ausgerechnet auf seiner Paradestrecke in Donington erwischte es den Weltmeister von 2013, wie es dem Niederländer bei seinem Heimrennen in Assen widerfuhr: Sykes flog mitten im Pulk per Highsider von der M1000RR.

Die Verletzungen des 37-Jährigen sind nicht bedrohlich, aber langwierig und schmerzhaft: Zehn Rippen sind gebrochen, davon drei gleich mehrfach, dazu knackste sich der Weltmeister von 2013 den linken Knöchel an. Am Sonntag gab Sykes mit einer guten Neuigkeit erstmals ein persönliches Statement.

«Exakt eine Woche, nachdem ich ins Krankenhaus eingeliefert wurde, kann ich es wieder verlassen», teilte der BMW-Pilot mit. «Ich habe so vielen Menschen zu danken, aber zum Glück wissen sie alle, wer sie sind. Vor allem aber dem gesamten medizinischen Personal, von der Rennstrecke in Donington bis zu denen im Queens Medical Centre in Nottingham. Sie haben alle einen unglaublichen Job gemacht. Auch meinen technischen Sponsoren Dainese und Shark, die einen unglaublichen Job gemacht haben.»

Sykes präzisierte seine Verletzungen. «Ich habe zehn gebrochene Rippen rechts, davon drei haben zwei Frakturen – es handelt es sich also um 13 Brüche im rechten Brustkorb. Das ist nicht ideal, wenn man gerne lacht. Außerdem habe ich mir den linken Knöchel gebrochen, aber das fällt, wenn Rippen im Spiel sind, nicht wirklich ins Gewicht», sagte Sykes. «Die erste Hürde habe ich jetzt genommen. Jetzt werde ich Zeit mit meiner Familie und Freunden verbringen und mich auf die Genesung bis zu meiner Rückkehr konzentrieren. Ich möchte mich bei allen für die Genesungswünsche bedanken. Diese sind wirklich sehr willkommen und machen die Dinge ein wenig leichter.»

Realistisch betrachtet ist diese Saison für Sykes gelaufen, denn van der Mark wird in jedem Fall vor ihm fit sein und möglicherweise bereits in Imola wieder seine M1000RR übernehmen. Der vertragslose Engländer muss zudem mit einer Genesungszeit von bis zu drei Monaten rechnen.