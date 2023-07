Tom Sykes (BMW) hart getroffen: Zehn Rippen gebrochen

Mit seinem zweiten Einsatz als Ersatzfahrer bei BMW für den verletzten Michael van der Mark wollte sich Tom Sykes empfehlen. Nach seinem schweren Sturz in Donington Park hat er eine lange Genesungszeit vor sich.

Als sich SPEEDWEEK.com am vergangenen Donnerstag mit Tom Sykes in Donington Park zum Interview traf, waren Verletzungen eines der Themen. «Ich muss auf Holz klopfen, dass ich in meiner Karriere diesbezüglich viel Glück hatte», erzählte der im August 38-Jährige.



Hätte er es nur nicht verschrien.

In der ersten Runde des zweiten Hauptrennens hatte Sykes am Ausgang von Kurve 8 einen massiven Highsider und wurde hoch in die Luft katapultiert. Da der Crash mitten im Feld passierte, hatte er viel Glück, dass ihn kein anderer Fahrer überrollte.



Rinaldi bremste stark ab und konnte einigermaßen ausweichen, stürzte aber ebenso wie der hinter ihm fahrende Loris Baz.

Laut BMW gab es kein technisches Problem an der M1000RR von Sykes, es war ein Fahrfehler, heißt es aus München. Tom äußerte sich auf Nachfrage des Autors nicht dazu. Beobachter hatten nach dem Sturz gemutmaßt, dass es ein ähnliches Problem gegeben haben könnte wie beim Highsider von Michael van der Mark in Assen.

«Ich habe das Video von Tom gesehen, in der Kurve sind einige Wellen», erklärte Markenkollege Scott Redding. «Wir haben Traktionskontrolle, aber durch die Wellen kann das Hinterrad leicht werden. Wenn du an diesem Punkt bist, reicht das. Wir vertrauen der Elektronik, ab diesem Punkt ist es zu spät.»

Sykes hat sich zehn Rippen gebrochen, drei davon mehrfach, und den Knöchel links, außerdem erlitt der Engländer Verletzungen am Brustkorb.

«Der Highsider war schon schlimm genug, aber von anderen Fahrern getroffen zu werden, war das Problem», schilderte der Weltmeister von 2013 SPEEDWEEK.com. «Das hat den Schaden verursacht und war weiteres Pech. Das Qualifying war eine potenzielle Pole-Position, bis ich in der letzten Kurve die gelben Flaggen gezeigt bekam. Das hätte das Wochenende komplett verändert. Ich hätte mich beweisen können, was dabei geholfen hätte, einen Platz für nächstes Jahr zu finden.»

Jeder Mensch hat zwölf Rippenpaare, bei Sykes ist eine Reihe fast komplett durch. Bis gebrochene Rippen vollständig verheilt sind, dauert sechs bis zwölf Wochen. Jede Bewegung schmerzt – atmen, niesen und lachen tun weh. Letztlich hilft nur Ruhe.