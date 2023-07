Rinaldi zittert: Bulega will seinen Werks-Ducati

In der Supersport-WM 2023 hat Nicolo Bulega acht der bislang zwölf Rennen gewonnen und empfiehlt sich damit nachhaltig für den Aufstieg in die Superbike-Klasse. SPEEDWEEK.com sprach mit dem 23-Jährigen.

Nicolo Bulega agiert in der diesjährigen Supersport-Weltmeisterschaft ähnlich souverän, wie das Vorjahres-Champion Domi Aegerter tat: Der Schweizer gewann in 17 von 24 Rennen und stand 19 Mal auf dem Podium.



Bulega hat acht der bislang zwölf Läufe gewonnen und zehn Podestplätze erobert. Er führt die Gesamtwertung trotz eines Ausfalls in Katalonien mit 55 Punkten Vorsprung auf Stefano Manzi (Ten Kate Yamaha) souverän an.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Donington Park © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Tom Booth-Amos © Gold & Goose Bahattin Sofuoglu © Gold & Goose Stefano Manzi © Gold & Goose Federico Caricasulo © Gold & Goose Adrian Huertas © Gold & Goose Niki Tuuli © Gold & Goose Valentin Debise © Gold & Goose Stefano Manzi © Gold & Goose Marcel Schrötter © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Stefano Manzi © Gold & Goose Glenn van Straalen © Gold & Goose Yari Montella © Gold & Goose Raffaele De Rosa © Gold & Goose Nicolò Bulega siegt in Donington Park © Gold & Goose Manzi, Bulega, Montella © Gold & Goose Montella, Bulega, Caricasulo © Gold & Goose Sieger Nicolò Bulega Zurück Weiter

Seit diesem Jahr ist der 23-Jährige auch offizieller Ducati-Testfahrer und war bereits je zwei Tage in Jerez und Mugello mit der Panigale V4R unterwegs. «In meinem ersten Test war ich recht schnell, ungefähr eine Sekunde hinter Alvaro», erzählte Bulega. «Beim zweiten Test vor sechs Wochen war ich auch schnell, da war Alvaro aber nicht dabei, es fehlte also die Referenz. Das ist ein sehr gutes Motorrad, Alvaro gewinnt damit viele Rennen – fast alle. Das liegt aber nicht nur am Bike, Alvaro macht den Unterschied aus. Das hat man auch in Donington gesehen, auf einer sehr technischen Strecke. Klar braucht man Motorleistung, um auf eine gute Rundenzeit zu kommen, man muss aber auch in den Kurven schnell sein, nicht nur auf den Geraden. Das Motorrad fährt nicht von allein.»

«Wenn du in der Kategorie unter der höchsten gewinnst, dann musst du aufsteigen», hält Bulega fest. «Wenn du in Moto2 gewinnst, dann musst du in MotoGP. Wenn du in der Supersport-WM gewinnst, dann musst du zu den Superbikes. Das ist ein normaler Schritt, jeder Fahrer will das Höchstmögliche erreichen. Mein Maximum ist die Superbike-WM, also will ich dorthin.»

Im Ducati-Werksteam ist der Platz neben Champion Alvaro Bautista für nächstes Jahr noch offen. Michael Rinaldi ist momentan nur WM-Sechster und hat diese Saison erst fünf Podestplätze erreicht. Kein Wunder macht er sich große Sorgen, ob er seinen Platz ein weiteres Jahr behalten darf.

«Er hatte seine Chance», sagen einige im Aruba-Team über Rinaldi und würden nächstes Jahr gerne den vier Jahre jüngeren Bulega auf der Maschine sehen.

«Ich denke nicht darüber nach, was Michael tut», betonte Bulega im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Ich konzentriere mich auf meine Meisterschaft und will diese gewinnen. Ich gebe alles dafür, auch jeden Tag zuhause im Training. Wenn mich jemand auf das Werks-Superbike setzt, werde ich nicht nein sagen. Das wäre ein Traum. Natürlich will ich diesen Platz. Ich fühle mich gut auf dem Superbike. Würde ich im ersten Jahr damit gewinnen – wahrscheinlich nicht.»