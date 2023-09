Toprak Razgatlioglu (9.) führte Rea seine Yamaha vor

Obwohl Toprak Razgatlioglu am ersten Trainingstag der Superbike-WM 2023 in Portimão nur Neunter wurde, zeigt sich der Yamaha-Pilot für die Rennen kämpferisch. Der Türke beschäftigte sich auch mit anderen Dingen.

Vierter im ersten Training, Achter im FP2 am Nachmittag – in der kombinierten Zeitenliste reichte die schnellste Zeit von Toprak Razgatlioglu nur für Platz 9. In 1:41,199 min büßte der Yamaha-Pilot stolze 0,723 sec auf die Tagesbestzeit von Álvaro Bautista ein (Ducati). Razgatlioglu ist der Einzige, der den vorzeitigen Titelgewinn des Spaniers auf das Finale in Jerez vertagen kann.

Auffällig: Im vierten Sektor verlor der Weltmeister von 2021 die meiste Zeit. «Im vierten Sektor bin ich nicht so stark, dafür ist unsere Beschleunigung nicht gut genug – jedenfalls nicht so gut wie bei Ducati», erklärte Toprak. «Grundsätzlich fühlt sich mein Bike nicht so perfekt an wie vor einem Jahr und auf unserer Rennsimulation bekamen wir nach etwa zehn Probleme in Schwierigkeiten. Wir werden die Daten von 2022 mit denen von diesem Jahr vergleichen. Denn in manchen Kurven sind wir langsamer, in anderen dafür stärker. Es mag sich ausgleichen, dennoch werde ich eine andere Abstimmung versuchen.»

© Gold & Goose Willkommen in Portimão © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Rea und Razgatlioglu © Gold & Goose Gerloff und Baz © Gold & Goose Xavi Vierge © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Gerloff und Baz © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Axel Bassani Zurück Weiter

Schon in Aragón war Razgatlioglu schlecht ins Wochenende gestartet, schaffte dann aber die Wende und stand in jedem Rennen auf dem Podium. «Dieser Freitag ist viel besser als der vor einer Woche in Aragón – hier fahre ich das Bike», betonte der Yamaha-Pilot. «Angenommen, ich würde hinter Álvaro fahren, könnte ich ihm wahrscheinlich sogar folgen. Auf dem Papier sehen wir nicht so stark aus, aber ich fuhr immer alleine und habe fürs Rennen gearbeitet. Definitiv werde ich wie immer mein Maximum geben. Wenn wir das Bike nur ein wenig verbessern, ist etwas möglich.»

Am Vormittag fuhr der Yamaha-Pilot einige Runden mit Jonathan Rea, am Nachmittag begutachtete Razgatlioglu ebenso auffällig BMW-Piloten. «Johnny und ich sind am Donnerstag zusammen die Strecke abgegangen und wir haben uns verabredet, gemeinsam ins erste Training zu starten. Ich folgte ihm eine Runde und überholte ihn danach – um ihn sein Motorrad fürs nächste Jahr zu zeigen», scherzte der 26-Jährige. «Und am Nachmittag habe ich mir etwas genauer das andere Bike angeschaut.»

Was BMW am ersten Trainingstag zeigte, dürfte Razgatlioglu gefallen haben. Garrett Gerloff vom Team Bonovo action fuhr die zweitbeste Zeit und sein nächstjährige Teamkollege Michael van der Mark vom ROKiT-Team war Sechster!