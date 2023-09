Portimão, FP2: Bautista überragend, BMW solide

Während Ducati-Star Álvaro Bautista im ersten Trainingstag der Superbike-WM 2023 in Portimão eine beeindruckende Rennsimulation fuhr, schafften es mit Garrett Gerloff und Michael vd Mark zwei BMW-Piloten in die Top-10.

Bonovo-Ass Garrett Gerloff fuhr im ersten Training in 1:40,763 min mit einem neuen Reifen erstaunliche 0,4 sec schneller als der Rest. Aber auch die Zeit des BMW-Piloten war immer noch 0,6 sec langsamer als der Rundenrekord von Jonathan Rea (Kawasaki) aus dem vergangenen Jahr.

Zu Beginn des FP2 am Nachmittag war es trocken, nahezu windstill und mit 27 Grad sommerlich warm. Für die erste erst zu nehmende Rundenzeit in persönlicher Bestzeit sorgte Danilo Petrucci (Ducati) in 1:41,209 min. Das halbe Feld fuhr auf seinem ersten Run schneller als am Vormittag, was als Beleg für verbesserte Streckenbedingungen zu werten war. Wenig später setzte sich Álvaro Bautista (Ducati) in 1:40,744 min an die Spitze.

In den Top-15 nach 20 Minuten noch ohne Verbesserung: Gerloff, Philipp Öttl (Ducati) und Scott Redding (BMW).

Erst nach zwölf Runden und einer beeindruckenden Serie von hohen 1:40 min steuerte Bautista die Boxengasse an. Als schnellste Zeit ließ sich der Spanier eine 1:40,476 min notieren, gefahren in seiner letzten Runde. Platz 2 mit 0,6 sec Rückstand belegte Rea, gefolgt von Petrucci, Michael Rinaldi (Ducati) und Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Öttl folgte auf Platz 13, Dominique Aegerter (Yamaha) auf 17.

Bei noch 13 Minuten gingen oder waren die meisten Piloten für einen zweiten Run auf der Strecke. Die Zeit des Weltmeisters blieb aber unangetastet, Rinaldi und Rea verkürzten ihren Rückstand 0,5 sec. Deutlich steigern konnten sich Remy Gardner (Yamaha) und Michael van der Mark (BMW), die das zweite Training auf den Positionen 4 und 5 beendeten. Eine Verbesserung erreichte am Ende auch Öttl (+0,9 sec).

In der kombinierten Zeitenliste führt Bautista vor Gerloff und Rinaldi, die als einzige eine Rundenzeit unter 1:41 min erreichten. Rea reiht sich auf Platz 4 ein, Razgatlioglu auf Position 9. Bester Honda-Pilot wurde Iker Lecuona als Elfter. Dominique Aegerter beendete den ersten Trainingstag auf Position 10, Philipp Öttl als Zwölfter.

Wie immer gilt: Die Zeiten in den freien Trainings sind mit Vorsicht zu genießen, denn nur die Teams wissen, mit welcher Strategie ihre Piloten unterwegs warfen.