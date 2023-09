Das Wunder von Portimão: Der letzte SBK-Sieg von BMW 29.09.2023 - 10:56 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Michael van der Mark gewann das Superpole-Race 2021 souverän

BMW arbeitet unermüdlich am Erfolg in der Superbike-WM, ein Podestplatz wurde in diesem Jahr aber bislang nicht erreicht. Den letzten Sieg holte Michael vd Mark in Portimão 2021, wo das elfte Saisonmeeting stattfindet.