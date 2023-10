Überraschung: Rückkehr von Mercado bei Petronas Honda

Weil Eric Granado bei der medizinischen Untersuchung am Donnerstag keine Rennfreigabe erhielt, holt Petronas Honda für das Finale der Superbike-WM 2023 in Jerez kurzerhand Leandro Mercado zurück ins Team.

Eric Granado war im Warm-up in Portimão vor drei Wochen gestürzt und musste wegen einer Handverletzung auf den zweiten Superbike-Lauf verzichten. Der Brasilianer war zuversichtlich, dass sein Einsatz an diesem Wochenende in Jerez de la Frontera möglich sein würde, aber die Ärzte im Medical-Center sahen das anders: Der 27-Jährige erhielt Startverbot.

«Ich hatte gehofft, zumindest das erste Training fahren zu können, aber das lag nicht in meinen Händen», bedauerte Granado die Entscheidung der medizinischen Abteilung. «Ich wollte diese letzte Runde mit dem Team absolvieren, aber alles, was ich tun kann, ist Midori Moriwaki, Petronas und Honda für die Gelegenheit in dieser Saison zu danken und mich auf eine vollständige Genesung zu konzentrieren.»

Auf der Suche nach einem möglichen Ersatz erinnerte sich Teamchefin Moriwaki an Leandro Mercado, der 2021 und 2022 für das am Sachsenring stationierte Team fuhr. Der Argentinier sagte sofort zu.

Mercado trifft in Jerez unter anderen auf Gaststarter Florian Alt, der 2023 im Endurance-Team Honda Viltaïs Racing sein Teamkollege war und in der IDM Superbike sein Gegner, wo der 31-Jährige aus Cordoba eine Weber-Kawasaki pilotierte.