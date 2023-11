Danilo Petrucci (Ducati): «Mission nicht erfüllt»

Für den vielleicht letzten Abschnitt seiner Karriere kehrte Danilo Petrucci mit Barni Ducati in die seriennahe Weltmeisterschaft zurück. In der Superbike-WM 2024 möchte der Italiener seine Mission zu Ende bringen.

Danilo Petrucci fuhr in der Superbike-WM 2023 eine ordentliche Rookie-Saison, vor allem in der zweiten Saisonhälfte. Mit Podestplätzen in Donington Park (Lauf 2) und Most (Lauf 1 und 2) wurde der Ducati-Pilot WM-Siebter. Mit der Erfahrung aus diesem Jahr gilt der Vize der Superstock-1000 von 2011 im nächsten Jahr als potenzieller Sieganwärter.

«Die erste Saison war nicht schlecht, allerdings bin ich nicht rundum zufrieden», sagte der beliebte Petrucci bei seinem Besuch auf der Motorradmesse EICMA. «Zuerst hatte ich zu kämpfen, die zweite Saisonhälfte mit vielen Top-5-Ergebnissen und ein paar Podestplätzen war ordentlich. Im nächsten Jahr möchte ich so weitermachen wie zuletzt. Denn meine Mission ist noch nicht beendet.»

Die ‹Mission› des 33-Jährigen ist, das zu erreichen, was er in jeder anderen Rennserie geschafft hat. «Schon vor dem Saisonauftakt hatte ich ja gesagt, dass ich einer der Fahrer sein will, die in der MotoGP und Superbike-WM Rennen gewonnen haben – dazu habe ich eine Etappe der Rallye Dakar gewonnen. Deshalb ist diese Mission noch nicht erfüllt, aber ich bin zuversichtlich, dass ich 2024 in einigen Rennen sehr konkurrenzfähig sein kann. Positiv ist, dass ich die zweite Saison mit demselben Team und Motorrad fahren werde, zu dem ich so viel Vertrauen aufgebaut habe.»

Petrucci war auf der Motorradmesse übrigens ein beliebtes Fotomotiv. Ständig wurde der Ducati-Pilot von Besuchern um ein Autogramm oder ein Selfie gebeten. «Es ist wie ein weiteres Heimrennen», schmunzelte Danilo. «So viele Fans sind da, die alle mit dir sprechen oder ein Foto möchten. Ich komme immer gerne, auch wenn es ziemlich anstrengend ist. Wenn man die Menschen sieht, dass sie sich freuen, dich zu sehen, gibt das einem ein gutes Gefühl.»