Alex Lowes (33): Warum die SBK-WM 2024 großartig wird

Es gibt viele Gründe, sich auf die Superbike-WM 2024 zu freuen. Kawasaki-Werkspilot Alex Lowes erklärt, warum es möglicherweise die beste Saison aller Zeiten werden könnte.

Das Teilnehmerfeld der Superbike-WM 2024 steht fest, nur Motoxracing Yamaha und Puccetti Kawasaki müssen ihre Fahrer noch bestätigen – es wird erwartet, dass es bei den beiden italienischen Teams mit Bradley Ray und Tito Rabat weitergehen wird.

Es gibt viele Faktoren, die die Kräfteverhältnisse gehörig durcheinander würfeln können. Änderungen im Reglement, neue Motorräder, neue Teams und Fahrer drängen in die Top-Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft. Sicher scheint nur: Die Superbike-WM 2024 wird umkämpfter und unvorhersehbarer, das meint auch Alex Lowes.

Nach dem Wechsel von Aushängeschild Jonathan Rea zu Yamaha ist Lowes der neue Leader bei Kawasaki und der Nordire sein Gegner. Dazu muss sich der Engländer auf ein Familien-Duell mit seinem Zwillingsbruder einstellen. «Sam wird vielleicht eine Weile brauchen, bis er und sein Team sich mit der Superbike-WM vertraut gemacht haben», glaubt der 33-Jährige. «Sicher werden wir ihn aber schon in der ersten Saison an der Spitze mitfahren sehen. Es ist lange her, dass wir gegeneinander gefahren sind. Vor ihm zu bleiben, wird mich zusätzlich motivieren.»

Lowes weiter: «2024 wird eine der besten Superbike-Saisons aller Zeiten. Wir haben fantastische und starke Piloten, gut aufgestellte Teams, konkurrenzfähige Motorräder, neue Regeln, die das Feld enger zusammenbringen, dazu die Wechsel von Jonathan zu Yamaha und Toprak zu BMW, neue Fahrer wie Iannone und mein Bruder, neue Teams – viele Aspekte, weshalb man auf nächste Saison sehr gespannt sein darf. Ich bin mir sehr sicher, dass es eine herausragende Saison wird und ich werde versuchen, dass es auch meine beste Saison in der Superbike-WM sein wird.»