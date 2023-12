SBK-Premiere geglückt: Sam Lowes liebt die Ducati V4R

Trotz ungünstiger Wetterverhältnisse gab Sam Lowes in Jerez sein Debüt auf der Ducati V4R. Der Marc VDS-Pilot sieht seiner Rookie-Saison in der Superbike-WM 2024 zuversichtlich entgegen.

Regen im Süden Spaniens brachte die Pläne für die Superbike-Premiere von Sam Lowes durcheinander. Am Montag waren die Bedingungen derart schlecht, dass auf das Roll-Out verzichtet wurde und auch der zweite Testtag war eingeschränkt.

Auf feuchter Piste ging der Engländer am Vormittag bei nur 14 Grad Celsius mit Regenreifen auf die Piste, der Nachmittag war trocken und erlaubte die Verwendung von Slicks – das Kennenlernen der Reifen war für Lowes einer der wichtigsten Punkte.

Der Marc VDS-Pilot war mit seinem neuen Team in Jerez, verstärkt vom Ducati-Testteam. Seine Lederkombi war wie die V4R im neutralen Schwarz-silber. Der Teamname Marc VDS war nur an wenigen Stellen zu sehen. «Es war eine große Anstrengung des gesamten Teams und von Ducati, mich so kurz vor Weihnachten testen zu lassen. Der Tag begann mit viel Aufregung und Vorfreude», gab der 33-Jährige zu. «Ich wollte unbedingt mit der Ducati fahren und mein Superbike-Debüt geben, aber es waren keine idealen Bedingungen. Bevor ich zum ersten Run auf die nasse Strecke ging, war ich super nervös. Aber nach drei Runden hatte ich ein breites Lächeln im Gesicht, weil das Motorrad so fahrerfreundlich war und mir sofort Vertrauen gab.»

Die Umstellung nach vielen Jahren auf einer Moto2 mit Dunlop-Reifen ist der Umstieg gewaltig. Lowes ist bewusst, dass der erste Test nur der Anfang einer Transformation ist. Erfahrene Superbike-Techniker haben Lowes dabei unterstützt. «Ich habe mich bei meiner neuen Crew sofort wohlgefühlt. Die Jungs konnten mir erklären, worauf ich mich konzentrieren muss, um auf einem Superbike schnell zu sein, aber auch, was ich gut mache», erzählte der Zwillingsbruder von Kawasaki-Pilot Alex Lowes. «Ich muss meinen Stil ändern, nachdem ich so lange in der Moto2 gefahren bin, aber wir müssen es Schritt für Schritt angehen. Ich muss mich sicherlich damit beschäftigen, wie ich bremse.»

Vom Wechsel in die Superbike-WM und auf die Ducati ist Lowes jedoch nach nur einem Testtag überzeugt. «Ich liebe das Motorrad. Es macht einige Dinge unglaublich gut und es ist schön zu fahren. Die Power ist beeindruckend. Ich habe immer wieder hochgeschaltet, aber das Motorrad wollte einfach immer weiter beschleunigen. Ich war auch beeindruckt, wie gut die Elektronik die Leistung bei abgenutzten Reifen regelt», zählte Lowes die Vorzüge der V4R auf. «Ich freue mich schon jetzt auf die Rennen im Jahr 2024. Die Superbike-WM hat ein sehr hohes Niveau, aber dieser Test hat mich davon überzeugt, dass wir konkurrenzfähig sein können, denn wir haben noch viel Luft nach oben.»

Für Lowes war es der einzige Test in diesem Jahr. Wenn die Wintertests im Januar 2024 fortgesetzt werden, sollte das Marc VDS-eigene Motorrad fertig aufgebaut und der neue Auflieger für den SBK-Einsatz geliefert sein.